2024總統大選投票日逼近 精神科醫師曝一現象不如上屆

2024總統大選投票日僅剩5天，選戰進入白熱化，各政黨無不利用車掃、大型造勢活動，高喊集中選票，讓選民情緒沸騰，但也隨著選情多變，部分選民心情已出現憂心、焦躁。林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘說，已有部分選民看了政論節目，擔心所支持候選人的選情，而有憂慮、擔心、睡不著的情形，不過憂慮族群以上班族、中年人、退休族群居多，感覺此屆年輕族群投入情形低於上一屆。

這次總統大選中，民眾黨總統候選人柯文哲較受年輕人支持，年輕族群的心情狀況值得重視。張家銘說，就觀察發現，上一屆2020年總統大選期間，正逢太陽花、反送中等事件影響，年輕族群在選舉上投入相當多，但這一屆總統大選年輕族群投入情形，目前感覺較低於上一屆，也比較少接觸到心情不佳前來看診的首投族。

「距離總統大選投票日愈來愈近，選民內心壓力會持續累積，直到周五的選前之夜，亢奮的心情會達到高峰，並於周六在宣布開票結果前，壓力會到達最大值，但結果出爐後，人心已定，壓力應會慢慢消退。」諮商心理師公會全聯會理事、淡水馬偕醫院協談中心諮商心理師羅惠群表示，距離投票日僅剩5天，各政黨全力衝刺，許多支持者對所支持的候選人能否當選，難免都會擔心。

羅惠群說，一般年輕人如首投族等，相較其他成年人可能把自己的理想投設在候選人身上，參與選舉的動力強，而現在正是最熱衷選舉的時候，還不會有焦慮、不安等情緒，但如果選舉結果不佳，選後心情可能失落感重，而有憂鬱、心情大起大落等情形，當出現睡眠不佳、沒有原因的哭泣等急性創傷反應時，可以先找朋友訴說，若時間超過2至3周應要就醫尋求專業諮詢。

不過，羅惠群說，選民心理壓力的轉變，最重要的可能在選後，原因是可能有選舉不公等投票問題產生的訴訟事件等，這時可能會激發起選民的情緒，應要多加注意。

羅惠群指出，目前臨床尚未有選民因壓力過大前來諮商，較多患者是原本就有心情焦慮、過於擔心等症狀，在選舉期間觀常看政論節目，或社群媒體常有拉票文，或來自家人的壓力，而被詢問「你支持誰？」、「會投票給誰？」，或是被遊說拉票等，但可能與家人所支持的人不同，進而擔心與家人的關係不佳、家庭氣氛不好，出現心情緊張等情緒。

此類患者年齡多為30至50多歲，有時也會有來自伴侶的壓力。羅惠群建議，家庭的話題不要一直討論選舉，並建議不要直接回應，採用「還沒決定」等說法，且台灣每2年選舉一次已是常態，許多人也知道要如何應對，如2020年總統大選時，選情熱烈，語言十分激化，當時許多選民情緒出現波動，當時就有呼籲觀看政論節目要節制。

面對憂慮、焦慮的選民，建議減少接觸政論節目等社群媒體的時間、頻率。張家銘說，目前臨床患者多是已有情緒困擾的患者，選舉期間心情穩定性不佳，這時多規勸「選舉是一時的，周六選完後，一切也都會落幕、趨於平靜」。