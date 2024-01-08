總統選舉成家庭衝突來源 心理醫：憤怒背後藏著憂鬱

選舉時常讓人情緒激憤，不只朋友間討論容易爭執，家人之間更容易因為支持的立場不同而有所齟齬，甚至鬧到關係破裂，先前就有臉書粉絲社團「韓粉父母無助會」，表述父母是特定候選人的狂熱支持者，但家中孩子立場並不相同，因此鬧到家庭破裂、斷絕關係的各式各樣求助文章。

杏語心靈診所院長、精神科醫師陳俊欽表示，父母容易將兒女視為自己的一部份，因此當孩子有不同於自己的想法時，會產生的憤怒情緒，背後其實是「焦慮與憂鬱」，有點像是心理上的中風，但父母輩自幼的教育，無法讓他們表達出憂鬱的一面，因此就容易轉化成憤怒的形式來表達。

陳俊欽指出，不論是孩子或是父母，雙方其實在爭執的過程中都是在傳達「希望你理解我」的訊息，但憤怒的情緒會讓人感到被否定，尤其來自父母的否定，對孩子傷害最大，更容易導致憂鬱。

陳俊欽表示，這個世代又過於注重功成名就、出人頭地，兩代人之間的衝突，往往來自於互相不理解，孩子不理解父母輩那一代經歷的事情，可能是飄洋過海來台的過往，或是各種社會運動的歷史；父母卻又基於自身經歷，要求孩子該怎麼做，沒有分享的經驗基礎，更容易產生衝突。

要能夠在選舉時刻，也能保持良好的情緒，與家人互動，其實需要日常的累積。陳俊欽建議，平時就要建立好分享的習慣，「學著傾聽」且並非為了以反駁對為目的傾聽，一開始可以約法三章，「這次我聽你講，聽完了我不會批評你；下次你聽我講，也請你遵守，同時誰也不能翻舊帳」，建立起這樣的共識，並將下次選舉作為檢核的時間點，共同努力搭建溝通的橋樑，才能不讓選舉成為家庭破裂的開端。