菇蕈太空包回收變肥料 農業部：減少逾1公噸CO2排放

過往使用過的菇蕈太空包因未妥善處理而衍生環境問題，為循環利用使用後的菇蕈太空包，農業部異業整合菇蕈栽培、太空包回收及作物生產三方面，成功減少生產過程中二氧化碳排放。農業部種苗改良繁殖場表示，第1年試辦內容估計已成功回收使用2560公噸剩餘資材、減少1公噸以上二氧化碳排放。

種苗場表示，台中市新社區因氣候環境適宜，是全國最重要的太空包杏鮑菇及香菇產區，年產量高達2700公噸，占全台產量半數以上份額，因此新社又有「香菇的故鄉」美名。

但過往使用後的菇蕈太空包未經妥善回收處理，發生太空包隨意棄置、就地掩埋或露天焚燒等不當處置，衍生環境問題，目前使用後的菇蕈太空包均由立案合格回收場回收富含有機質的香菇木屑重新利用。

種苗場指出，為與地區農產業共榮及達成2040年農業淨零的重大政策目標，建立低碳永續循環場域，每年執行40公頃玉米採種供應國內種植需求，除成品種子外，也有10至20%玉米穗軸產出，為良好的菇蕈栽培填充介質，可減少菇包填充所需樹木砍伐與進口料源數量。

種苗場進一步表示，玉米採種栽培田區也進行測試，使用合作廠所開發菇包混拌禽畜糞便複合肥料，替代慣行肥料種類，初步測試結果產量良好，能進一步堆疊擴大農業剩餘資源利用，最後香菇木屑可單獨造粒，或與果樹修剪枝條及玉米粉塵渣粕混合壓製生質燃燒粒，此類生質燃料燃燒的二氧化碳排放與植物生長所吸收的二氧化碳平衡，因此被視為零排放，屬綠色潔淨再生能源。

農業部表示，透過異業整合的生產方式調整，可有效應對區域性使用後太空包、果樹枝條、禽畜糞及植物渣粕等大宗農業剩餘資源開發利用，後續將持續擴大試辦規模，與建立商業運轉模式推行至其他菇蕈產區，並透過科學量測方法估算驗證可實現減少二氧化碳排放得環境效益，提升農業淨零減排參與。