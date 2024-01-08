快訊

侯康配若當選將任閣揆？ 盧秀燕：台中選前之夜會報告

國3南港路段5車連環撞8人送醫 轎車遭壓扁「半截全毀」25歲男救出不治

不用找了！波音737 Max 9飛脫門板被尋獲 一名教師通報掉自家後院

不用站到底！返鄉投票期間高鐵票賣完怎麼辦？ 內行人曝1解決方案

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在PTT上發文分享，從台北到高雄的高鐵票都賣完了，詢問到底該怎麼辦？本報資料照片
一名網友在PTT上發文分享，從台北到高雄的高鐵票都賣完了，詢問到底該怎麼辦？本報資料照片

1月13日大選投票日大家都會返鄉投票！一名網友在PTT發文分享，從台北到高雄的高鐵票都賣完了，詢問到底該怎麼辦？

原PO表示，1月12日週五想回家投票，查了台灣高鐵的訂票網站，發現台北到高雄從中午後的的票都賣完了，但自己又不想一路站回去，不禁疑惑，高鐵沒票可以回去了，有什麼方法可以解決呢？

貼文一出，引起許多網友的議論，「台鐵票還很多，可以考慮」、「火車客運，要投就只能多花時間了」、「來回票要提早買不然買不到」、「明天就回去不就好了」、「推順風車」、「直接請假，周四晚上回去或週五早上回去啊」、「凌晨客運回去很快」。

大部分網友提出一致的解決方法，「去南港搭自由座，保證有位」、「搶頭班車自由座」、「去南港搭自由座，還不簡單？」、「去南港搭自由座啊，一定有位置坐」、「自由座啊，從台北坐一定有位置」、「自由座啊，搞不好去都空位」。

不過，也有網友提出不同的意見，「升級買商務啊」、「真的有心，還有很多方法好嗎？」、「火車還有位置啦」、「搭客運，提早一天回去」。

投票 PTT 高鐵 台鐵

相關新聞

不用站到底！返鄉投票期間高鐵票賣完怎麼辦？ 內行人曝1解決方案

1月13日大選投票日大家都會返鄉投票！一名網友在PTT上發文分享，從台北到高雄的高鐵票都賣完了，詢問到底該怎麼辦？

2024總統大選投票日逼近 精神科醫師曝一現象不如上屆

2024總統大選投票日僅剩5天，選戰進入白熱化，各政黨無不利用車掃、大型造勢活動，高喊集中選票，讓選民情緒沸騰，但也隨著...

總統選舉成家庭衝突來源 心理醫：憤怒背後藏著憂鬱

選舉時常讓人情緒激憤，不只朋友間討論容易爭執，家人之間更容易因為支持的立場不同而有所齟齬，甚至鬧到關係破裂，先前就有臉書...

菇蕈太空包回收變肥料 農業部：減少逾1公噸CO2排放

過往使用過的菇蕈太空包因未妥善處理而衍生環境問題，為循環利用使用後的菇蕈太空包，農業部異業整合菇蕈栽培、太空包回收及作物...

電池瘟疫 Gogoro：已補償 會有更完善解決方案

許多車主Gogoro反映電池消耗速度異常，甚至在行駛途中突斷電，時代力量黨團表示，已經嚴重影響交通安全，政府也要求業者提...

iPhone墜1.6萬英呎無傷還有一半電量 網友：真飛航模式

上週美國阿拉斯加航空ASA1282發生起飛沒多久一個未使用緊急艙門意外脫落事件，幸好該分離的組件旁的座位當時沒有乘客，飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。