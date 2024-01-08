不用站到底！返鄉投票期間高鐵票賣完怎麼辦？ 內行人曝1解決方案

1月13日大選投票日大家都會返鄉投票！一名網友在PTT上發文分享，從台北到高雄的高鐵票都賣完了，詢問到底該怎麼辦？

原PO表示，1月12日週五想回家投票，查了台灣高鐵的訂票網站，發現台北到高雄從中午後的的票都賣完了，但自己又不想一路站回去，不禁疑惑，高鐵沒票可以回去了，有什麼方法可以解決呢？

貼文一出，引起許多網友的議論，「台鐵票還很多，可以考慮」、「火車客運，要投就只能多花時間了」、「來回票要提早買不然買不到」、「明天就回去不就好了」、「推順風車」、「直接請假，周四晚上回去或週五早上回去啊」、「凌晨客運回去很快」。

大部分網友提出一致的解決方法，「去南港搭自由座，保證有位」、「搶頭班車自由座」、「去南港搭自由座，還不簡單？」、「去南港搭自由座啊，一定有位置坐」、「自由座啊，從台北坐一定有位置」、「自由座啊，搞不好去都空位」。

不過，也有網友提出不同的意見，「升級買商務啊」、「真的有心，還有很多方法好嗎？」、「火車還有位置啦」、「搭客運，提早一天回去」。