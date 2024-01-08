電池瘟疫 Gogoro：已補償 會有更完善解決方案

許多車主Gogoro反映電池消耗速度異常，甚至在行駛途中突斷電，時代力量黨團表示，已經嚴重影響交通安全，政府也要求業者提出車輛召回改善計畫。對此，Gogoro表示，會與主管機關密切聯繫。

時代力量黨團表示，近期「電池瘟疫」不斷，目前車主自救逐一回報累積已達522筆，遇到問題的車主只能默默接受業者優惠折抵，補償每月月租費。

對此，Gogoro表示，我們重視任何影響用戶騎乘安全的事件，已向全體用戶說明處理方式與補償措施，接下來也會跟用戶持續更新說明更完善的解決方案，帶來更好的品質與服務。

交通部也要求，4家使用Gogoro體系業者，要在1月19日前，檢視車輛設計是否有問題，一併提出車輛召回改善計畫，包括預計召回車輛數量多寡、設計本身有無問題，但Gogoro僅回應，「我們會跟主管機關密切聯繫，也會一併跟用戶說明。」