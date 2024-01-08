iPhone墜1.6萬英呎無傷還有一半電量 網友：真飛航模式

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聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
美國國家運輸安全委員會發現疑似從美國阿拉斯加航空ASA1282艙門脫落事件掉落的iPhone。圖／摘自X@SeanSafyre
美國國家運輸安全委員會發現疑似從美國阿拉斯加航空ASA1282艙門脫落事件掉落的iPhone。圖／摘自X@SeanSafyre

上週美國阿拉斯加航空ASA1282發生起飛沒多久一個未使用緊急艙門意外脫落事件，幸好該分離的組件旁的座位當時沒有乘客，飛機緊急迫降沒有造成傷亡，但有部分乘客的手機、個人物品被吸出艙外，從約16,000呎高度墜落。但沒想到，美國國家運輸安全委員會在尋找脫落艙門的途中，竟然發現乘客掉落的iPhone，神奇的是，不僅機身看起來沒有損傷，且仍舊在飛航模式。

Seanathan Bates（@SeanSafyre）的X推特帳號可以看到，在他隨著美國國家運輸安全委員會成員一同尋找艙門的過程中，在路邊發現了這支神奇的iPhone，不只螢幕機身看起來都沒有損傷，可能因為開了飛航模式，電池容量竟然還有44%，還可以開啟來自阿拉斯加航空的訊息內容。

現場的國家運輸安全委員成員Zoe表示，這是目前找到的第2支手機，但艙門目前還下落不明。

美國 阿拉斯加 X

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