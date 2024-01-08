高鐵選舉疏運已售31.5萬張車票 三大熱銷班次時段出爐

總統及立委大選周六登場，台灣高鐵今天統計，為期4天疏運期（12日至15日）已售出近31.5萬張車票，據往例預估仍會再增加。此外，據台灣高鐵官方App顯示，熱銷班次集中在投票日前一天午後起南下列車、投票日當日下午2時前南下列車，以及投票收假日午後北上列車。

台灣高鐵今天表示，針對今年總統及立委選舉疏運，高鐵訂票數已超越4年前大選；截至今天上午8時止，已有約31.5萬人次完成訂票。依據過往經驗，選前一周訂位數仍會再提升。

根據台灣高鐵官方App顯示，投票日前一天12日，南下列車自上午11時40分起，至當日末班車全為熱銷車次；北上列車則僅部分車次為熱銷車次。

至於投票日當天，南下列車自南港站發車，首班車上午6時15分起，至下午1時40分前，全為熱銷車次。當日北上列車也僅部分車次為熱銷車次。另外，周日收假日北返人潮湧現，自左營站發車的北上列車，從上午11時35分起，至晚間10時10分，期間班次也全為熱銷車次。

台鐵公司昨表示，1月12日至15日選舉疏運期間，共售出17.5萬張車票，全線對號列車平均售票率約43%，部分尖峰時段列車尚有座位，持續觀察旅客訂位情形，研議於尖峰時段再增開列車。

台鐵公司表示，選舉疏運期間，全線平均運能較平日增加5.2％，包括西線增加2.4%、東線增加12.6%、南迴線增加4.7%，總座位數較平日增加超過4萬個。與上屆2020年總統與立委選舉疏運比較，總座位數增加8.89%、總座位公里增加9.76%。

台鐵公司說，除了大幅提升運能，另備有列車編組，可視需要臨時增開班車。台灣高鐵也表示，除了擴大自由座運能，也將視當天狀況研議是否臨時加開班次。

至於周六投票日天氣，中央氣象署指出，隨著周五起大陸冷氣團減弱，周六起氣溫逐步回升，白天感受舒適，各地高溫約20至22度、清晨低溫約14至15度；周六各地天氣大致穩定，僅東半部地區局部雨、北部山區零星雨，其他地區多雲到晴，天氣型態維持至周日。