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漲聲響起！自助餐「漢來海港」3月調漲 一人最多貴100元
荷包又薄了！漢來美食旗下的人氣自助餐「漢來海港」宣佈，將於今年3月1日起調漲餐費，調漲價格自30～100元不等，最大漲幅約14%，部份餐期則維持不變。
「漢來海港」主打豐富的自助百匯，提供9大主題餐區，其中又以海鮮食材最具代表性，提供蝦蟳貝類，以及8～10種的生魚片，同時餐廳內並有多種異國特色料理，是台灣極具代表性的自助餐品牌之一，目前全台共計有7間分店。
「漢來海港」於1月8日發布公佈，表示自3月1日起調整餐價。其中漢來店、巨蛋店、台南店、台中店、桃園店的平日午餐，由850元調漲為890元；平日下午餐由690元漲至730元。假日下午餐由750元漲至790元，假日晚餐由1,060元，上漲至1,090元。至於假日午餐、平日晚餐則維持不變，仍為990元。
至於台北地區的敦化店、天母店價格，平日午餐由950元漲至990元，平日下午餐由690元漲至790元，假日下午餐由790元漲至890元，其他如平日晚餐、假日午餐、假日晚餐則維持原價，各為1,080、1,180、1,180元。
隨著漲價在即，漢來海港也公告，使用餐券需依餐券所示面額補足差額。依銷售日起算3個月內，如遇價格調整，可直接抵用券面所列同區域同餐價，無須加價；若跨餐期及假日使用，則須補足新的差額。
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