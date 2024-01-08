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台鐵高鐵拚春節疏運加開班次 今凌晨起陸續開放訂票

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
農曆春節將近，雙鐵規畫2月6日至15日為期10天的春節疏運。記者周彥妤／攝影
農曆春節將近，雙鐵規畫2月6日至15日為期10天的春節疏運。記者周彥妤／攝影

農曆春節將近，雙鐵規畫2月6日至15日為期10天的春節疏運。台灣高鐵期間加開453班次列車，提供1867班次列車旅運服務，9日凌晨0時起開放訂票。台鐵公司規畫，全線加開各級列車總計234列次，東部幹線（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）1月9日、西部幹線1月10日開放訂票。

台灣高鐵指出，春節疏運10天期間，加開453班次列車，包括南下241班、北上212班），總計提供1867班次列車旅運服務，旅客可自1月9日凌晨0時起購票。

台鐵公司表示，春節疏運期全線加開各級列車總計234列次，全線運能較平日增加6％。因應東部旅客返鄉需求，這次加開的列車當中，包含2月7日、2月8日及2月13日、2月14日東部幹線實名制列車8列次；2月7日及2月13日東部幹線紅眼列車2列次（提供7折優惠）；2月7日至2月15日彰化－花蓮跨線對號列車16列次；2月8日至2月14日湖口－台東跨線區間快車14列次等。

台鐵公司表示，西部幹線主要是加開2月8日至2月14日南港－彰化對號直達車14列次、七堵－潮州半直達對號車14列次、七堵－高雄區間快車14列次以及2月12日至2月14日海線七堵－彰化對號車6列次等。

農曆春節將近，台灣高鐵期間加開453班次列車，提供1867班次列車旅運服務，9日凌晨0時起開放訂票。記者周彥妤／攝影
農曆春節將近，台灣高鐵期間加開453班次列車，提供1867班次列車旅運服務，9日凌晨0時起開放訂票。記者周彥妤／攝影

春節 彰化

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