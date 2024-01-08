日本沖繩必去十大景點！讓心被無限湛藍一秒療癒

出國不知道去哪就去沖繩吧！

你的新年願望清單裡也有出國嗎？如果還不知道要去哪裡比較好，不如就選擇離台灣只要1.5個小時航程的國家「沖繩」吧！日本沖繩由160多個島嶼組成，不僅是空手道的發源地，也是日本在第二次世界大戰時被美國投擲原子彈的地方，豐沛的人文、地理、文化匯聚於此，讓沖繩擁有足夠吸引人的觀光資產，台灣人更是因為「去沖繩比去墾丁還方便」，多年穩坐造訪沖繩外國旅客冠軍。

想知道沖繩有哪些觀光景點吸引台灣人前往嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你盤點沖繩十大人氣爆棚景點究竟有哪些～



image source:《DailyView網路溫度計》

No.10 沖繩世界文化王國

想要感受大自然的鬼斧神工，絕對不能錯過位於沖繩世界文化王國裡的「玉泉洞」，沿著玉泉洞入口樓梯慢慢往下走，從洞穴頂部到底部，眼睛所及全部都是壯觀的鐘乳石、石筍和石柱，步道全長800公尺需花費半小時才能走完。現場搭配營造不同顏色的燈光，遊客也能近身觀察玉泉洞內青之泉、地煙の滝等自然景觀，仔細看還會發現滾動的流水仍有許多水中生物存活呢！

走出玉泉洞後也能飽覽熱帶水果園，體驗沖繩世界文化王國內古琉球王朝的文化、工藝品製作，在表演會場欣賞SUPER EISA太鼓舞及毒蛇表演，網友表示「不虛此行，來沖繩一定要來」、「出了鐘乳洞這邊有特有的地下水可以喝喝看。館內有各種秀和體驗課程，喜歡DIY的人不要錯過，也有傳統沖繩服飾可體驗」。

No.9 波上宮

來日本行程絕對少不了到神社參拜！沖繩當地最著名的神社非「波上宮」莫屬，波上宮在「琉球八社」排行第一，凡是出入與各國貿易為基地的那霸港船隻，都會遠眺高崖上的波上宮，祈求航行能夠順利安全，每年1月國王也會帶領名流貴族參拜祈禱國家平安，人民祈求漁獲豐收，每年5月17日則是隆重的波上祭祭典。

波上宮曾於二戰時遭燒毀，不過在昭和28年（西元1953年）修復重建，目前已成為那霸市史蹟文化遺產，許多觀光客也會特地前來購買琉球紅型染布健康護身符、日式小學生書包造型交通安全御守，遊客透露「可以買到許多漂亮的御守，以可以祈福」、「洗手及參拜不懂流程完全不用擔心，旁邊都有圖文教學，非常貼心」，拜完波上宮也不要忘記到旁邊的波之上海灘走走看看唷！

No.8 首里城

沖繩首里城建造於13世紀末至14世紀之間的琉球式城堡，同時也是琉球國都城和王宮在15世紀至19世紀的所在地，不過在2019年10月底遭烈火吞噬，包含正殿、北殿、南殿等7座建築損毀，這也是首里城繼西元1453年第一尚氏王朝王子志魯、王弟布里內訌，西元1660年火災、西元1709年火災、第二次世界大戰後，首里城第五度發生火災損毀意外。

雖然首里城仍然在修復中，但是外圍也特別展示正殿大龍柱哞形、阿形修復過程，透過玻璃窗也能詳細觀看。儘管大多數地方無法參觀，不過網友仍願意買單走訪，「參觀位於那霸高處的首里城俯瞰那霸市仍可想像琉球王朝統治琉球時的輝煌歷史，雖然主殿已燒毀，但是也碰上百年難得一遇的機會看到詳細介紹如何復原重建主殿，仍覺得值得來訪」。

No.7 瀨長島

素有「小希臘」之稱的瀨長島，也是沖繩南部遊客必去的觀光勝地！除了自駕外，從單軌列車赤嶺站搭乘TK02線公車僅需1站就能抵達，瀨長島上的建築被粉刷上白色外牆，沿著樓梯往下走，彷彿來到亞洲的小地中海，各式各樣的異國餐廳、咖啡廳、紀念品店應有盡有，這裡最特別的是號稱吃了會超級幸福的「幸福鬆餅（幸せのパンケーキ）」，平日還要特別在半夜0時手刀訂位才吃得到！

品嚐完瀨長島的美食，也能在瀨長島上泡溫泉，或是走到觀景廣場遠眺那霸機場跑道上的飛機起降，在公園、海灘悠閒散步，網友造訪後也留言，「點一杯飲料坐在這裡，靜靜地看著海，吹著風看著日落，非常放鬆。如果喜歡飛機的人更是推薦，可以看到不同航空的飛機降落。還有大草皮、沙灘和免費足湯，感覺也很適合帶長輩過來休息看海」、「適合安排在旅行的最後一天去，這邊離那霸機場很近，可以觀賞飛機的起飛和降落，也有很多餐廳可以選擇，很多的商店可以逛」。

No.6 美麗海水族館

不論是大朋友還是小朋友都會愛上沖繩的「美麗海水族館」！美麗海水族館佔地極廣，從四樓「大海的召喚」搭乘手扶梯進入三樓「珊瑚礁之旅」，迎面而來的是五彩繽紛的熱帶魚及珊瑚、龍蝦等水中生物，近距離觀察住在潛海、沙地動物，接著來到二樓「黑潮之旅」，透過不同視角觀賞海底世界的鯨鯊和鬼蝠魟，更特別的是還能轉扭蛋抽取獨一無二的鯊魚牙齒，聽完是不是超想去的呢？

最後家長也可以帶著小朋友來到Okichan海豚劇場、海豚潟湖觀賞海豚飼育員與海豚完美搭配的精彩表演，網友也感嘆「餵食秀能看到鬼蝠魟像飛翔一樣，不斷後空翻，神奇～最後看鯨鯊張開大大的嘴巴，像吸塵器一樣浮在上面狂吸。有一種既感動又震撼的感覺」、「美麗海水族館、海牛館、海龜館、海豚潟湖、海豚劇場、美麗海廣場、兒童樂園、翡翠沙灘、熱帶夢幻中心、沖繩鄉土村、海洋文化館、都市綠化植物園，12項設施以完善整體規劃散佈在寬廣的海洋博公園之中，種類非常多元！」

No.5 美國村

想要在亞洲感受美國的氛圍，推薦你來美國村走走晃晃！美國村位於沖繩北谷町，色彩鮮明的街區令人印象深刻，這裡不只有8個電影放映廳的電影院「美濱7plex」，從美式服飾、飾品、雜貨通通都有，如果逛街逛累了還能品嚐沖繩麵、大阪燒、迴轉壽司、potama飯糰、牛排、BLUE SEAL霜淇淋，想要整天泡在這裡也沒問題！

美國村的異國風情也吸引世界各地的人拜訪，「一到這裡就有一種來到迪士尼的感覺，熱鬧歡樂的氣氛讓人心情都好了起來，而且一個不小心就失心瘋的滿手滿袋了，來沖繩必走行程唷！」、「美國村絕對是來沖繩會二訪的地方，這裡也有很多外國人聚集、喝酒、排隊，很chill，也很有過節的氣氛」。

No.4 古宇利島

沖繩由多個島嶼組成，其中外國觀光客絕對不能錯過的就是「古宇利島」！古宇利島外觀為近乎圓形的珊瑚礁小島，由沖繩第二座大橋「古宇利大橋」連接而成，汽車、遊覽車行駛過程宛如在海面上奔馳，壯闊美景令人心情豁然開朗！來到島上還能觀賞心型岩、在渡海海攤找Peace貝殼，和家人好友一起品嚐著名蝦蝦飯、紅芋（紅薯）鬆餅，喜歡美食的人千萬不要錯過了！

古宇利島美景也讓網友留下好評，「天氣好的時候超美的大橋，幸運的話可以看到海龜跑出水面換氣，超級適合拍照」、「海島公路旅行，跨海大橋是必排的行程，在湛藍晴空下，海面波光粼粼，汽車飛快奔馳在全長1,960公尺的古宇利大橋上，心情暢快！」

No.3 那霸國際通

那霸國際通全長1.5公里，就是一條最強逛街地圖，最夯美食、小物、藥妝店、堂吉訶德、住宿通通有！來到沖繩的遊客絕對要來這邊，享受燒肉琉球の牛、早餐厚豬肉飯糰、琉家拉麵、暖暮拉麵、Ball Donut Park沖繩味甜甜圈、A&W速食店等豐富店家，一陣吃飽喝足後，買爆大包小包回飯店。

其中，最大24H超市MaxValu牧志店充滿各種必買藥妝與伴手禮，就算花一整天也都逛不完，「Zooton’s漢堡是百大人氣漢堡推薦大家吃吃看」、「calbee+一定要抓幾盒沖繩限定口味分同事」、「石垣鹽巧克力洋芋片超好吃」、「偷偷跟大家說RYUBO百貨很好逛，裡面可以搜集到很多沖繩的唯一藥妝分店」。

image source: 翻攝日本觀光局

No.2 宮古島

宮古島是日本琉球列島宮古群島內最大島嶼，距沖繩島約300公里，擁有號稱「東洋第一美」的與那霸前濱海灘，周邊海域被讚譽為「宮古藍」，晴天海水接近無限透明，有時又如藍寶石、綠翡翠的光芒，視野可說是美不勝收，氣候一年四季都相當溫暖宜人，非常適合渡假遊玩。

許多遊客夏天喜歡到宮古島品嚐美味的和牛與海鮮，享受各種美好的體驗，「觀賞海灘、落日真的好浪漫」、「海中觀察公園很酷」、「帶我媽一起參觀雪鹽博物館買伴手禮，霜淇淋好吃」。

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No.1 石垣島

沖繩縣之中，僅次於沖繩島和西表島的第三大島「石垣島」，位於日本琉球列島八重山群島的南方，是整個八重山群島的中心樞紐。全島面積222.6平方公里，也是日本面積第21大島，距離臺灣本島只有270公里。

日本知名「心靈歌姬」夏川里美出身於此島，石垣島有美麗的自然景觀，南方宮良川河口有全日本面積最大的紅樹林，附近海域中有珊瑚礁，「田園景色好美」、「石垣大海實在超漂亮」、「川平灣不愧是日本百景還上米其林，美到不行」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月06日至2024年01月05日，共1年。

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