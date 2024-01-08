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懸疑台劇《非殺人小說》登場！劉冠廷劈腿王淨 搭上隋棠挑戰大尺度激情戲

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：隋棠 Sonia Sui

文／楊千儀

2024年開春首檔懸疑台劇《非殺人小說》將於1月17日開播！改編自台灣作家李桐豪的同名小說，由金馬入圍導演柯貞年聯手王牌監製王小棣共同執導，眾多大咖演員包含隋棠、劉冠廷、王淨等人同台飆戲，讓觀眾跟著劇中角色一起揭開命案真相。

犯罪懸疑劇屢屢開出好成績　帶起全民追兇風潮

近年犯罪懸疑類型的戲劇在台劇圈表現亮眼，像是《華燈初上》、《八尺門的辯護人》、《模仿犯》等劇都成為現象級作品，引爆全民追兇熱潮。

《非殺人小說》是由執導過懸疑劇《天黑請閉眼》的柯貞年導演執導，找來多位知名演員演出，例如繼電影《無聲》之後再度與柯貞年合作的金鐘影帝劉冠廷；新生代演員中最有流量的年輕花旦王淨，以及大家都相當熟悉的隋棠，讓觀眾們非常期待這幾位演員同台飆戲將擦出什麼樣的火花。

image source：隋棠 Sonia Sui

開播前就有極高話題度　近兩個月聲量近千筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，《非殺人小說》在開播前就得到不少關注度，近兩個月的聲量為977筆，聲量最高峰落在1月3日，共計205筆，當天身為主演的隋棠出席《非殺人小說》記者會，被記者問及婆婆賴佩霞的近況，隋棠僅回應「家人都很期待新戲」試圖轉移話題，引來網友們熱議，反而製造出另一種話題度。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

激情過後發現枕邊人氣絕　挖出社區的層層謎團

《非殺人小說》以一起公寓大樓的離奇命案為開端，萬年跑龍套的小生東東（劉冠廷 飾）與美豔的鄰居空姐林夢（隋棠 飾）在一夜激情過後，醒來發現對方斷氣身亡，對前一晚完全斷片的東東陷入謎團中，除了不能被交往多年的女友小路（王淨 飾）發現出軌，還必須隱瞞自己身在命案現場的事實。

同時，警方發現林夢的屍體後，開始進行鋪天蓋地的調查，東東害怕自己身在命案現場的事實被揭穿，卻意外發現當天還有別人也在，兇手就藏身在社區之中，為了擺脫嫌疑，東東一步一步地挖掘了許多不可告人的秘密。

image source：隋棠 Sonia Sui

劉冠廷被讚「台灣版湯姆克魯斯」　與隋棠上演火熱激情戲

前導預告片中可以看到隋棠與劉冠廷的火熱床戲，引發討論話題。劉冠廷在劇中橫跨犯罪、推理、懸疑與情慾等多元的角色面向，坦言「不論在體力或心理層面上，這部作品對我而言都有著更高難度的挑戰和突破。」

隋棠也誇讚劉冠廷十分辛苦，「光看劇本就覺得他是台灣湯姆克魯斯等級了！」導演柯貞年補充，「不論是動作戲、吊鋼絲戲，還是情慾戲等等，冠廷都在一部劇裡做到了，這不僅是生理上的挑戰，還有心理上的複雜度，相當難演。」

另外，劉冠廷和王淨為了劇中跳探戈的橋段，在開拍前一個多月就開始苦練舞蹈，從不斷絆倒彼此到完整跳完一支舞，最後培養出相當高的默契。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月01日至2024年01月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『非殺人小說』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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