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周三再一波冷空氣 賈新興：恐接近寒流等級下探8度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天表示，周三有一波冷空氣南下，恐達寒流等級。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天表示，周三有一波冷空氣南下，恐達寒流等級。本報資料照片

還會冷！台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周三（10日）有一波冷空氣南下，有接近寒流機率，預估最低溫出現於10日深夜至11日清晨，苗栗沿海空曠區有接近或低於8度的低溫， 台北氣象站有接近10度的低溫。

賈新興指出，9日受水氣移入，台中以北及宜花東有零星短暫雨。10日有接近寒流影響機率，桃園以北山區、基隆至北海岸、東北角至宜花東有零星短暫雨。 預估最低溫出現於深夜至11日清晨，苗栗沿海空曠區有接近或低於8度的低溫，台北氣象站有接近10度的低溫。

賈新興指出，11日至12日午後零星山區轉多雲，13日至17日環境轉偏東風，宜花東深夜至隔天清晨，沿海地區易有零星短暫雨。但後期預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

低溫 賈新興 寒流

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