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東北季風減弱晚起水氣增 周三冷氣團南下全台轉乾冷下探10度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今東北季風減弱晚起水氣增，周三冷氣團南下全台轉乾冷。本報資料照片
今東北季風減弱晚起水氣增，周三冷氣團南下全台轉乾冷。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今天東北季風減弱晚起水氣增，周三冷氣團南下轉乾冷。

歐宗學表示，這波東北季風帶來冷空氣不強，昨晚到今晨在明顯輻射冷卻效應幫助下，有局部極端低溫出現，全台平地最低溫在苗栗三灣鄉，只有8.7度，白天起就會明顯回溫，中南部日夜溫差大，北部東半部大致仍是稍偏涼。

今晚到明天有華南雲雨區逐漸東移帶來水氣，中北部、東半部有局部短暫雨機會，南部大致多雲，也可能有零星短暫雨，山區機會較高。

歐宗學指出，周三天氣再次轉變，由於大陸冷氣團逐漸南下帶來乾冷空氣，中南部天氣率先轉好為晴到多雲，北部、東半部則由多雲或陰短暫雨逐漸轉多雲到晴，下半天以後，愈晚天氣愈好，預估到周四各地普遍都是晴到多雲天氣，相似偏乾穩定天氣可望持續到這個周末。

但歐宗學說，天氣雖然逐漸轉好，氣溫會隨之下滑，預估周三開始由北而南氣溫都會陸續轉冷，尤其晚間到周四清晨，周四晚到周五清晨這兩個時間段容易出現極端低溫，北部市區低溫下探12-13度，郊區可能低到10度或以下，相似低溫也可能出現在中南部內陸空曠郊區以及花東縱谷地區，幸好這波冷氣團水氣偏少、屬於乾冷型，白天都會回溫一些。

此外，歐宗學指出，周三冷氣團南下時可能會再挾帶境外汙染移入，各地空品再轉差，敏感族群要多留意。

冷氣團 低溫

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