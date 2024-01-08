聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／有腳力登山 有心力助人

聯合報／ 文／郭明洋（北市大安）
展望新的一年，祈望我們依舊有「腳力」親近山林，持續有「心力」幫助別人。圖／郭明洋提供
展望新的一年，祈望我們依舊有「腳力」親近山林，持續有「心力」幫助別人。圖／郭明洋提供

登山健行一直是我和老伴最喜歡的運動，一來它是最不用花錢的休閒，經濟實惠，二來因為我們堅信只要雙腳走得動，身體健康自然來。

這幾年，我們也參加由專業領隊帶領到外地的登山健行活動，除呼吸新鮮空氣、享受陽光和芬多精、欣賞台灣的山脈之美外，還能運動兼旅遊。

有一次年末參加宜蘭抹茶山登山活動。當天乍暖還寒，晚上9點回到台北火車站解散時，溫度下降，卻見細雨紛飛、行人稀疏的車站周遭，無數街友蜷縮在可以遮風避雨的角落，隨身家當伴在身旁，席地而睡，孤寂落寞的景象和早上的眾聲喧嘩有著天壤之別，讓人不勝唏噓。

目睹在寒風細雨中露宿火車站的街友，心裡感慨良多，心想既然都捨得花錢參加活動，當然也可以捐錢給相關機構，幫助一些真有需要被幫助的朋友，即便能幫到的人數有限，也能讓自己的心靈更健康和富有。從此，在年末固定時間打開電腦，選定2家慈善機構捐款，已成了我們年終的例行公事。

展望新的一年，祈望我們依舊有「腳力」親近山林，持續有「心力」幫助別人，讓身體和心靈能更健康。真的，在望七的歲月，只要身心健康，又夫復何求。也祝福大家在新的一年裡龍騰虎躍，身體健康，心情愉快。

火車站 運動 街友

延伸閱讀

防蜂螫事件再發生！新北設虎頭蜂情報站 最快5月上架

週末小旅行首選！ 迎新踏青遊台中 「戶外熱血景點」推薦

原定2日下山…南三段無雙東峰2山友遲歸 南投消防救援入山今帶回

元旦假期登山疑似高山症 空勤直升機吊掛救出29歲山友

相關新聞

熱愛運動、又不胖 他還是罹患睡眠呼吸中止症

40多歲張姓男子熱愛運動健身，卻飽受換氣之苦，跑步時常覺上氣不接下氣，就醫檢查，確診為睡眠呼吸中止症，在醫師評估下，接受...

吸菸竟與貧窮相關 專家：習慣抽菸紓壓恐「惡性循環」

台灣民眾吸菸率持續攀升，109年成人吸菸率為13.1%，但最新111年統計卻來到14%。董氏基金會引用世界衛生組織（WH...

明晨恐跌破10度低溫！北部先轉雨周三起再冷一波 大選日天氣出爐

中央氣象署指出，明晨新竹縣、苗栗縣、南投縣，可能跌破10度，白天天氣雖回溫，但下半天起北台灣轉雨，周二雨區再擴大，全台有...

健康你我他／有腳力登山 有心力助人

登山健行一直是我和老伴最喜歡的運動，一來它是最不用花錢的休閒，經濟實惠，二來因為我們堅信只要雙腳走得動，身體健康自然來。

巴金森病患出現不寧腿 調整用藥助睡眠

患有巴金森病的陳先生回診時，抱怨雙腳在夜晚時常感到發冷疼痛，晚上睡不好，但動一動就會舒服些，白天的活動不受影響。澄清醫院...

健康名人堂／醫院是碳排大戶 應致力落實ESG

第46屆世界醫院大會（World Hospital Congress）去年十月於里斯本舉行，長庚醫院受邀發表近年在「ES...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。