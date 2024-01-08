健康你我他／有腳力登山 有心力助人

登山健行一直是我和老伴最喜歡的運動，一來它是最不用花錢的休閒，經濟實惠，二來因為我們堅信只要雙腳走得動，身體健康自然來。

這幾年，我們也參加由專業領隊帶領到外地的登山健行活動，除呼吸新鮮空氣、享受陽光和芬多精、欣賞台灣的山脈之美外，還能運動兼旅遊。

有一次年末參加宜蘭抹茶山登山活動。當天乍暖還寒，晚上9點回到台北火車站解散時，溫度下降，卻見細雨紛飛、行人稀疏的車站周遭，無數街友蜷縮在可以遮風避雨的角落，隨身家當伴在身旁，席地而睡，孤寂落寞的景象和早上的眾聲喧嘩有著天壤之別，讓人不勝唏噓。

目睹在寒風細雨中露宿火車站的街友，心裡感慨良多，心想既然都捨得花錢參加活動，當然也可以捐錢給相關機構，幫助一些真有需要被幫助的朋友，即便能幫到的人數有限，也能讓自己的心靈更健康和富有。從此，在年末固定時間打開電腦，選定2家慈善機構捐款，已成了我們年終的例行公事。

展望新的一年，祈望我們依舊有「腳力」親近山林，持續有「心力」幫助別人，讓身體和心靈能更健康。真的，在望七的歲月，只要身心健康，又夫復何求。也祝福大家在新的一年裡龍騰虎躍，身體健康，心情愉快。