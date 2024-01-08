巴金森病患出現不寧腿 調整用藥助睡眠

患有巴金森病的陳先生回診時，抱怨雙腳在夜晚時常感到發冷疼痛，晚上睡不好，但動一動就會舒服些，白天的活動不受影響。澄清醫院中港分院神經內科主治醫師莊雯莉表示，這是發生「不寧腿」症狀，經由調整藥物後，患者症狀很快獲得改善。

洗腎病人常見的不寧腿問題，其實也會發生在巴金森病友身上。莊雯莉說，不寧腿會出現癢、痠與刺痛，有很高機率會被病友與醫師遺漏。巴金森病主要症狀為肢體僵硬、顫抖與小碎步等動作障礙，加上非動作障礙可能帶來的睡眠障礙，容易導致病友無法清楚敘述，醫師也難以診斷不適的真正原因。

莊雯莉指出，巴金森病出現不寧腿症狀，目前尚不清楚完整的發生機轉，比較容易理解的方向，是與多巴胺調控及鐵質的缺乏有關，因此會在用藥上進行調整。若是病友有失眠狀況時，可仔細觀察自身感受，將訊息告知醫師，透過藥物調整後，就能獲得改善，「絕大部分的不舒服都有方法解決，沒有必要苦苦忍耐」。

莊雯莉說，典型巴金森病好發的50到60歲族群或年輕型的病人，相較高齡病友較少有共病狀況，不適狀況主要來自巴金森病，藥物需要隨時調控。初確診時須花較長時間與病患溝通、解釋巴金森病的病程變化及用藥觀念，並且一、二周就得回診調整藥物。

為避免中後期因長期使用較強及速效的藥物，可能引起異動症，或「斷電」等藥效波動狀況，莊雯莉指出，會考量配合使用多巴胺受體促效劑治療。

莊雯莉表示，醫學中心有更多資源能深入研究探討特殊病因，但建議大部分典型巴金森病病人，對藥物的各種反應以及所伴隨的非動作症狀，仍應就近就醫，才能及時解決用藥問題，也免去舟車勞頓的疲倦。「我會特別多花時間與病人聊聊日常生活狀況，才能抽絲剝繭找出問題點」。