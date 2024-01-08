健康名人堂／醫院是碳排大戶 應致力落實ESG

第46屆世界醫院大會（World Hospital Congress）去年十月於里斯本舉行，長庚醫院受邀發表近年在「ESG」，尤其是節能減碳的努力與成果。「ESG」是近年熱門的議題，金管會要求實收資本額廿億元的上市櫃公司，必須申報永續報告書，列出投入ESG的說明。雖然法律並未規定，醫療院所身負社會責任，也致力達成ESG的規範與要求。

ESG代表環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）。ESG和近年提到的CSR、SDGs有什麼關係？簡單的說，CSR是企業社會責任（Corporate Social Responsibility），ESG則是實踐CSR的方法與原則，目標是達成聯合國2015年通過的十七項永續發展目標（SDGs）。

ESG中的E 即環境保護

自前年7月28日起，地球已進入生態負債，人類付出的代價包括森林覆蓋率下降、漁源枯竭、淡水缺乏、水土流失等。進入21世紀，自然災害在全球造成經濟損失平均每年達1280億美元，去年全球各地風災、水災，各種災害不斷，單單上半年就已達到1940億元，挑戰日漸艱鉅。

避免地球持續暖化，2015年在法國巴黎舉行的第21屆聯合國氣候大會（COP21）訂定目標，要把全球平均氣溫升幅控制在工業化前水平以上低於2°C之內，並努力將氣溫升幅限制在工業化前水平以上1.5°C之內，避免熱浪、暴雨、旱災等極端天氣事件頻率因升溫過1.5度的「臨界點」而大增。

巴黎協定主要透過「國家自主貢獻（Nationally Determined Contributions, NDC）」機制，各國逐步減少碳排幅度。ESG中的「E」，即環境保護，措施包括溫室氣體排放、水及汙水管理、生物多樣性等環境汙染防治與控制等。為了2050年以前達到「淨零排放」，國際間建立許多與「碳」相關機制，例如碳稅，幫助企業落實減碳。

企業減碳 盡地球公民責任

許多企業積極減碳，以盡到地球公民責任，例如Apple計畫在2030年，每支iPhone都達到零碳排；台積電預計2050年全程使用再生能源、台塑目標在2050年達到碳中和。

在國內，碳排量最大的非生產性質行業便是醫院，其次是車站跟軌道、學校。在全世界，醫院都是碳排放大戶，如果把全世界的醫療產業集合當作一個國家，所有醫療廢棄物產生的碳排排名全球第5。全世界的醫療產業，平均碳排占該國的4.4%，台灣約占4.6%，比率稍微相對高。

醫院的碳排來源包括藥品、儀器、運輸等，消耗占比最多是電力。醫院24小時運作，使用空調、照明、儀器，可說是用電大戶，想要減碳有先天困難。但長庚近年透過多方面努力，積極響應政府淨零排放承諾，並參照國際永續指標，逐步落實減碳轉型，今年起長庚各院區院長皆擔任院區永續長，致力落實ESG，相關經驗願意與大家分享。