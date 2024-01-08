戒菸諮詢增3成 女性多心理成癮

我國於二○○三年設置戒菸諮詢專線（0800-63-63-63），去年共三萬五千多人次致電諮詢，來電男性占八成、女性二成，前者關心戒菸資源，而女性則常因戒菸後情緒不穩，而尋求協助；戒菸門診醫師表示，女性抽菸原因以壓力沉重為主，但抽了後，擔心菸味、皮膚變差，又想戒菸，陷入惡性循環。

戒菸諮詢專線已滿二十年，衛福部國健署統計二○二二年來電數，全年接起二萬七多通電話，至於去年一整年服務三萬五千多通電話，整體成長接近三成，其中女性增加四成，男性一成六。

國健署統計，女性成人吸菸率為百分之三點七，但董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，隨著新興菸品問世，台灣女性吸菸率已來到百分之五點七，逐年增加。

台安醫院戒菸門診、胸腔內科主治醫師吳憲林表示，男性吸菸大多是「生理成癮」，不抽就會發作，得靠藥物介入，提升戒菸成功率；反觀女性多屬「心理成癮」，一開始因情緒、壓力，而接觸菸品，但身上常有菸臭味，又擔心皮膚老化，戒菸過程中，常有負面情緒，又會想抽菸。

「學會新的壓力處理模式，心理成癮者才能順利戒菸。」吳憲林表示，女性對於菸品心理成癮的情緒，往往在於期待與現實之間的落差，在戒菸過程中，常需要透過心理諮商，才能提高成功率，因此，戒菸成功率較低。

戒菸專線服務中心諮詢員詹淑如表示，男女來電求助目的迥然不同，大部分男性想知道家裡附近有無戒菸門診，去哪可購買戒菸貼片、口嚼錠；至於女性，則常是心理壓力、情緒負荷等，需要找人訴苦。

林清麗表示，國外研究統計發現，想要成功戒菸，通常至少得失敗十二至十四次，有人戒菸五十次，才遠離菸品誘惑，老菸槍即使屢戰屢敗，也無須自責，而親友應給予鼓勵及支持。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康