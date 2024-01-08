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借鏡國外／南韓 電商回收包材 星國 逐年減少用量

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

新加坡為減少廢棄物並提倡回收再利用，從二○一四年起就規範大型飯店、購物中心、工廠、倉庫、會展中心等，需提交廢棄物處理、回收數據及廢棄物減量計畫；二○二一年再擴大要求提交包裝數據及減量報告，韓國則推外送循環容器。環團建議借鏡國外，透過政策讓台灣免於從全球減塑列車脫軌。

在新加坡，年營業額超過一億新幣（台幣約廿三點三億元）的超市業者，除禁止提供塑膠袋，若消費者需要，每個一次性塑膠袋無論材質需收費至少五分新幣（約台幣十二元），並在廢棄物處理報告中明確指出塑膠袋使用數量、袋子收益及如何使用款項，並要求逐年減少使用量。

RE-THINK重新思考環境教育協會也指出，南韓酷彭在當地實施包材循環容器的政策，如同韓劇民眾在家叫外送食物一樣，酷彭在運送消費者購買的商品時，採用循環容器包裝送至指定地點，一段時間後再返回指定地點回收容器。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷說，環境部應參考更積極的國際案例，像是荷蘭外帶餐飲容器須額外付費、法國內用禁用一次性餐具、奧地利規定零售業販賣飲料必須有一定比例為重複使用容器，透過政策從源頭減少塑膠及一次性用品，讓台灣免於從全球減塑列車脫軌。

環境部循環署長賴瑩瑩表示，各國家的國情不同，新加坡僅由業者提出自主減量計畫，台灣從二○○二年起就有法令規定許多場所進行減塑政策，目前也導入改變包裝型態、使用少塑等綠色設計。

廢棄物 新加坡 塑膠袋

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