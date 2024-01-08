塑膠袋減量 環團憂不進反退

聯合國預計今年討論制訂「全球塑膠公約」，全面規範塑膠產品生命周期，我國雖自二○○二年起推動購物用塑膠袋減量政策，塑膠袋數量從每年二百億個減至九十一點七億個，但環團認為減塑速度、積極度不夠，批評環境部把最容易的部分做完，卻不敢踏入尚未受限的地方，呼籲環境部提升減塑企圖心。

立委溫玉霞指出，台灣垃圾量逐年提高，二○二二年全台一般廢棄物總量高達約一一二三萬八六五四噸，其中塑膠袋的使用數量，二○○二年一四○億個、二○一八年一八○億個、二○二○年破二百億個，台灣平均每年每人使用七八○個塑膠袋，比歐盟平均每人每年使用一九八個多出四倍。

環境部循環署長賴瑩瑩解釋，目前塑膠袋減量政策，從原本七大行業別擴大至十四大行業別，塑膠袋使用量也從管制前每年約使用二百億個，減少至九十一點七億個；另垃圾隨袋徵收及兩袋合一機制部分，目前桃園、台中已提出示範地區，後續將會協助輔導。

市場禁塑 環境部：謹慎評估

但環團批評，環境部把最容易的部分做完，卻不敢踏入尚未受限的地方，建議二○五○年前禁止傳統市場、小吃攤販、早餐店及餐廳等免費提供塑膠袋，同時配合實施垃圾費隨袋徵收、兩袋合一機制。賴瑩瑩表示，由於波及範圍廣泛，需謹慎評估，目前已研擬相關辦法，後續將盡快召開研商會與各界溝通討論。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷指出，全球正在討論塑膠公約的制定，科學報告已指明，必須全面減少塑膠生產，包含淘汰一次性塑膠包裝及用品，加速從「用完就丟」的經濟模式往「重複使用」經濟轉型，才能回應當今的塑膠汙染以及氣候危機。

塑膠杯減用 有縣市今年才上路

張凱婷批評，環保署（現為環境部）二○一八年曾宣示在二○三○年前逐步朝向全面禁用塑膠吸管、飲料杯、購物袋及免洗餐具，原是全球看齊的案例，但去年卻改口不再堅持禁限用方向。「我們看到一個警訊，當國際減塑討論的聲量不斷升高，應減少一次性用品的共識愈來愈明確，台灣反倒退步」。

台灣塑膠杯減用措施直到今年仍有縣市才準備上路，作為替代方案的循環杯也還在起步階段，面對急迫的塑膠汙染以及全球氣候危機，環境部應提升減塑企圖心。