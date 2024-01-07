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吸菸竟與貧窮相關 專家：習慣抽菸紓壓恐「惡性循環」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
醫師吳憲林指出，吸菸雖可以很簡單解決掉情緒問題，但藥效過了之後會「反彈」，得再吸更多菸，因此陷入惡性循環中。本報資料照
醫師吳憲林指出，吸菸雖可以很簡單解決掉情緒問題，但藥效過了之後會「反彈」，得再吸更多菸，因此陷入惡性循環中。本報資料照

台灣民眾吸菸率持續攀升，109年成人吸菸率為13.1%，但最新111年統計卻來到14%。董氏基金會引用世界衛生組織（WHO）調查指出，弱勢家庭更容易讓吸菸行為「代代相傳」，由於他們不知道該如何排解壓力，因此吸菸成為輕鬆轉化壓力的方式。醫師則表示，若只是吸菸，沒有處理壓力源頭，一但藥效過去，情緒的問題會「反彈」得更嚴重，就必須再吸更多菸，成為惡性循環。

接觸菸品不一定會產生菸癮，但產生菸癮大多有心理因素。衛福部國健署戒菸專線諮詢員詹淑如指出，專線統計，男性之所以接觸到菸品多屬於「被動」，就學期間同學邀約、當兵時同袍遞菸，或是出社會後應酬的社交菸，會成癮往往是工作上遇到瓶頸，透過抽菸集中注意力；但女性則多是情緒問題，心理壓力大而主動尋求菸品紓壓。

民眾吸菸其實跟「貧窮」有關，林清麗表示，根據WHO研究，經濟弱勢族群的吸菸率更高，因為吸菸是能夠「自由選擇的行為」，在想要轉移注意力，緩解焦慮、壓力等情緒時就抽一根菸，是相當快速的方式，一個便當100元只能吃一餐，但一包菸100多元可以轉移他們一整天的情緒壓力，雖然沒有解決，但至少暫時逃避了。

若同住家人吸菸，青少年就更容易開始使用菸品。林清麗說，許多人不知道還有其他方式可以排解壓力，大多認為運動紓壓門檻高，覺得打球要有球友、騎腳踏車要有車友，這無形中限制了他們對於紓壓出口，而吸菸卻可以一個人進行；久而久之就會上癮，依賴藥物來轉化自我的情緒問題。

但抽菸其實無法根本性的解決情緒問題。台安醫院戒菸門診、胸腔內科主治醫師吳憲林指出，只要負面情緒、壓力一來，抽一根菸就沒有感覺了，吸菸雖可以很簡單解決掉情緒問題，但藥效過了之後會「反彈」，情緒低谷更加嚴重，導致對菸品更加依賴，一段時間沒抽壓力反而更大，陷入惡性循環中。

吳憲林表示，男性吸菸大多是「生理成癮」，不抽就會發作，因此得靠藥物介入提升戒菸成功率；但女性多屬於「心理成癮」，一旦有情緒、壓力問題就會透過菸品來緩解，但抽了又討厭自己身上的菸味，更擔心抽菸導致皮膚老化等外表問題，因此想要戒菸，卻反而造成壓力，容易陷入矛盾的惡性循環中，得幫助他們看見問題本身，找出真正讓心情不好的原因，才有辦法成功戒菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

情緒 戒菸 抽菸

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