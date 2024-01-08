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胸悶胸痛打119 別自行開車求醫

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

大選激情造勢，但天氣冷加上情緒激昂，猝死、腦中風、心肌梗塞的機率會提高，急診科醫師提醒，若出現胸悶胸痛情形，切記要撥打119，不要自行駕車或搭親友的車前往醫院，同時要留意現場人員的安全距離，每平方公尺如站立超過4人，就是「非常危險的擁擠場合」，如有驚嚇狀況出現，踩踏等風險將會提高。

中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長、急診科醫師高偉峰說，情緒激昂會使交感神經興奮，心血管疾病發作的風險相對提高，又以冠狀動脈心臟病需要特別注意，醫學研究顯示，交感神經興奮時，猝死、腦中風、心肌梗塞等疾病發生機率都會比較高，提醒有高血壓、心律不整等病症的民眾，一定要規律服藥。

高偉峰指出，人體散熱的機轉中，有超過50%的熱散失都是透過輻射的途徑，又有半數是從頭頸部散失，要注意保暖，添加圍巾、帽子等都是需要的。

猝死最常見的是心臟病突發，高偉峰說，有胸悶胸痛症狀時時，先停下來休息，同時要盡速撥打119，因為約有半數患者是未到達醫院心臟停止，美國心臟學會建議，患者不要自行開車或搭乘親友的車前往醫院，撥打119可由專業救護人員提供初步急救。

高偉峰說，大型活動現場應留意現場人員距離，每1平方公尺站立2個人的安全距離，2至4人屬於「黃色警戒」，超過4人則是非常危險的擁擠場合，如有驚嚇狀況將提高踩踏風險。

腦中風 風險 醫師

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