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帶爸媽出國旅行 不崩潰的訣竅是什麼？

商業周刊／ 撰文者：陳宜伶 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.帶爸媽或長輩出國，這件事並沒有想像簡單。

2.帶父母出國，盡量不要選文化差異太大的國家；在安排行程交通時，也要考慮到爸媽的體力或生活習慣。

3.長輩們出國旅遊很常遇到語言不通的問題，這時候先下載一些語言翻譯App就大有幫助。

許多人出社會後，與父母聚少離多，而這陣子疫情解封，帶爸媽出國旅行順勢成了一種，難得的親子相處時光，尤其是對於平常很少出國的父母，這樣的經歷勢必會成為一段難忘的記憶。

不過，很多人第一次帶爸媽或長輩出國就發現了，這件事並沒有你想得簡單，有時候行程都安排好了，還是會出現意料之外的發展，長輩們也可能因為文化差異或人生閱歷的不同，而出現超乎你想像的行為舉止。有社群創作者就在IG分享了一系列帶爸媽出國沒有計算的小悲劇，例如堅持要喝熱水，或是在免稅商店要求殺價等等。

為了不讓美好的家庭異國之旅泡湯，美國一名靠自助旅行環遊世界的部落格作者Amber，在自己的網站上分享了「帶爸媽一起出國旅行」的幾個訣竅，讓大家能夠以輕鬆的心情，帶領爸媽探索未知的國度。

考慮爸媽的生活習慣

父母第一次出國，盡量不要選文化差異太大的國家。在安排行程交通時，也要考慮到爸媽的體力或生活習慣，尤其自由行需要走路的行程相當多，假如他們平常沒有爬山的習慣，你卻安排國家公園登山步道，對於關節不好的爸媽來說，這段旅程不僅沒有享受到美景，回到家還一身痠痛。

假設媽媽怕熱，那在熱帶國家訂住宿時，就要記得再三確定，旅館房間有冷氣，在出發前確定飯店房間有沒有熱水壺。在機場時，也可以先幫爸媽提前準備好海關入境卡，或者事先幫父母申請免費的輪椅服務，讓年紀老邁的爸媽可以暫時休息一下他們的膝蓋。

安排多種行程當備案

事前準備做得越多越好，因為沒有出國經驗的爸媽，其實不知道自己要什麼，你問他喜歡去哪裡，或是喜歡吃什麼，他們可能都會怕你嫌麻煩，所以回答都可以，但事後卻又碎碎念。

因此你多準備幾個行程A、行程B或行程C，以防止天候狀況不良或任何當地的突發狀況，例如安排了去法國羅浮宮，卻遇到當地正在進行罷工抗議活動。這時候，準備多個備案可以讓爸媽選擇，不要讓一些意外掃了旅遊的興致。

考慮爸媽的生活習慣

父母第一次出國，盡量不要選文化差異太大的國家。在安排行程交通時，也要考慮到爸媽的體力或生活習慣，尤其自由行需要走路的行程相當多，假如他們平常沒有爬山的習慣，你卻安排國家公園登山步道，對於關節不好的爸媽來說，這段旅程不僅沒有享受到美景，回到家還一身痠痛。

假設媽媽怕熱，那在熱帶國家訂住宿時，就要記得再三確定，旅館房間有冷氣，在出發前確定飯店房間有沒有熱水壺。在機場時，也可以先幫爸媽提前準備好海關入境卡，或者事先幫父母申請免費的輪椅服務，讓年紀老邁的爸媽可以暫時休息一下他們的膝蓋。

安排多種行程當備案

事前準備做得越多越好，因為沒有出國經驗的爸媽，其實不知道自己要什麼，你問他喜歡去哪裡，或是喜歡吃什麼，他們可能都會怕你嫌麻煩，所以回答都可以，但事後卻又碎碎念。

因此你多準備幾個行程A、行程B或行程C，以防止天候狀況不良或任何當地的突發狀況，例如安排了去法國羅浮宮，卻遇到當地正在進行罷工抗議活動。這時候，準備多個備案可以讓爸媽選擇，不要讓一些意外掃了旅遊的興致。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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