ADHD童安神穩定 中醫精油芳香、除濕茶成助攻

每個家長都不希望孩子輸在起跑點，小孩注意力不集中、過動成兒科最常見問題，除了醫療介入，中醫提供安神穩定助攻選項，包含薰衣草等精油芳香療法，或飲用除濕茶都有助改善。

注意力不足過動症（ADHD）是兒童、青少年常見的神經發展疾病之一，盛行率約3%至7%，以男性學童較常見，常見症狀為注意力不足型、過動或衝動主導型以及混合型。ADHD主要與大腦功能失調有關，目前沒有明確發病原因，研究顯示可能和遺傳、外在環境有相關性。

開業中醫診所院長郭哲彰今天在線上講座分享，迷迭香、洋甘菊、柳橙及薰衣草的精油芳香療法，可以輔助ADHD幼童集中注意力，還有不少中醫診所特製專注精油或可配戴胸口的香包，這類療法對於年紀越小的孩子幫助越大；至於較大的孩子可服用除濕茶，安神穩定。

家長也可嘗試飲食安神，郭哲彰推薦在兼顧均衡飲食之際，可選擇金針花、茼蒿安神，有豐富維生素B6的紅豆、紫菜、麥片及胡蘿蔔等；有維生素C的櫻桃、奇異果及檸檬等；含有鐵的綠藻、核桃、葡萄乾等；富含礦物質鎂的香蕉、腰果等；有礦物質鋅的茄子、豆類等都是好選擇。

郭哲彰表示，不只敲前額可刺激大腦發育，改善ADHD症狀，上下排牙齒叩擊運動「叩齒」也有同樣效果，建議食用原型食物，增加咀嚼機會；另外，捏脊也是輔助治療，孩子俯臥在床上，家長雙手拇指和食指併攏從尾椎的兩旁，沿著脊柱向上、向下捏，連皮帶肉一路往上或往下捏。