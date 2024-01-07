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起薪最高逾5萬！中華郵政招考登場 平均錄取率約5.81%近2年新低

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中華郵政招考今登場，平均錄取率約5.81%，近2年新低。圖／中華郵政提供
中華郵政招考今登場，平均錄取率約5.81%，近2年新低。圖／中華郵政提供

中華郵政招兵買馬，今天舉行職階人員甄試第一試筆試測驗，新進人員薪資在3萬8880元至5萬3480元，其中「營運職」起薪最高，僅正取26名人。中華郵政今天表示，第一節總到考人數1萬7566人，平均到考率為79.35％，預計平均錄取率約為5.81%；與最近兩次甄試榜示錄取率相較，略低於2021年8.42％、2022年6.75％。

中華郵政人力資源處處長蔣明惠今天指出，中華郵政公司公開甄選職階人員正取1021名，本次筆試於台北、台中及高雄共17個考場同時舉辦，報名人數約2萬餘人。

她說，第一節總到考人數為1萬7566人，平均到考率為79.35％，預計平均錄取率約為5.81％；如與最近兩次甄試榜示錄取率相較，略低於2021年8.42％、2022年6.75％。

蔣明惠表示，本次甄試報名考生具碩、博士學歷者約有1700餘人，人數較2022年相近；至考生是否能進入第二試或錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低，並無絕對關係。

蔣明惠說，本次筆試成績將於2024年2月15日公告，第二試口試、體能測驗將於2024年2月24、25日在台北舉辦，榜示日期為2024年3月7日。

根據中華郵政公共本次甄選類科，最高起薪「營運職」，月薪5萬3480元，正取26名、備取12名；專業職（一）月薪4萬3435元，正取104名、備取41名；專業職（二）內勤，月薪3萬8880元，正取458名、備取200名；專業職（二）外勤，月薪4萬0145元，正取433名、備取198名。

中華郵政 薪資

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