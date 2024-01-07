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老人臭出現年輕化趨勢 做了「這件事」味道更濃

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
老人臭主要成因包括皮膚代謝，及胃腸狀況影響打嗝氣味等，冬天不宜大補。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
老人臭主要成因包括皮膚代謝，及胃腸狀況影響打嗝氣味等，冬天不宜大補。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

老人臭也有年輕化趨勢！中醫師指出，現代人生活習慣改變，有些4、50歲的中年人也會出現俗稱「老人臭」的體味困擾，主要成因包括皮膚代謝，及胃腸狀況影響打嗝氣味，有些人甚至嚴重到導致夫妻分房睡，這類族群冬天就不適合大補麻油雞等熱性補方，建議可選擇四神湯、貝母燉水梨等，味道更重的就建議尋求中藥、藥浴薰洗等，約2周至2個月可改善。

有些民眾深受體味的困擾，部分族群則因「老人臭」影響人際相處，台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方說，這類味道來源主要有二，分別為皮膚和胃腸，前者主要是皮膚代謝問題，使得體表顏色乾癢脫屑，有些濕熱性體質，汗腺堵塞出現「油耗味」；後者則是「胃火旺」引發的腸胃問題，導致打嗝出現異味，也就是知名藥品廣告台詞中的，口乾、口苦、口臭等狀況。

陳麒方指出，有些人4、50歲就會出現這樣的狀況，但也有些維持得好的，到6、70歲都不太會有味道，關鍵就在於代謝是否正常、排汗狀況好不好，年輕化成因可能因為生活習慣改變、輪班影響作息等，「營衛失調」就可能改變體質，產生這類狀況，有些民眾會出現口臭症狀，即便刷牙也無法改變，也有些人的體味，和打呼一樣會影響旁人，導致夫妻分房睡。

最近氣溫變化大，一變冷就想吃點薑母鴨、燒酒雞、羊肉爐等進補，但有些人卻會在大補一頓後，體味變濃，中醫師公會全聯會理事長詹永兆說，基本上只要蛋白質攝取高，就可能出現這樣的情形，因為蛋白質會產生氨，包含容易口乾舌燥，手腳心熱等，可以吃些滋陰、降火的食物，如黑白木耳等。

陳麒方說，不管皮膚或者胃腸問題所致，都可以視為體內火旺，加上吃了燒酒雞、麻油雞等動物食材，可能會出現喉嚨緊縮、長痘、出油等症狀，人也會覺得煩躁，加上免疫力改變、體質出現偏性，可能容易外感，所以要讓身體流質「疏通」，不能太補，四神湯、貝母燉水梨、薑汁甘蔗等都是不錯的選擇。

改善作為方面，陳麒方說，味道比較重的話，還是必須要就近尋求醫療院所協助，治療上大多採取內外處方處置，包括吃科學中藥、水藥等，有些比較敏感族群，會用薰洗、藥浴、薰蒸等替代，不接受藥物類的民眾，可能是因為神經比較緊張，可用針灸放鬆，整個療程約2周至2個月可改善。

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體味 味道 生活習慣

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