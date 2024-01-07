週三入夜氣溫驟降 低溫下探12度

10日（週三）晚間氣溫驟降，民眾須注意氣溫變化！中央氣象署指出，華南雲區於9日東移影響台灣，若水氣、溫度條件符合，3000公尺有望下雪。天氣風險預報員歐宗學指出，大陸冷氣團乾冷空氣10日開始影響台灣到12日，北部市區低溫恐下探12度。

高山有望降雪

中央氣象署指出，8日清晨持續受到東北季風影響，各地區天氣較涼，從白天起東北季風減弱，氣溫開始回升。迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署指出，9日華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，北部地區，中部、東半部地區及南部山區會出現局部短暫雨，如果水氣及溫度條件能配合的話，3000至3500公尺以上高山有降雪的機率。

10日氣溫驟降

歐宗學表示，8日東北季風就會減弱，轉為偏東風環境以後，東北角、東半部地區仍有局部短暫雨機會，西半部地區多雲到晴天氣，但下半天開始到晚上隨著華南雲雨區逐漸東移，中北部的雲量陸續增多，預估9日上午開始就會轉為多雲或陰，並會出現短暫陣雨。

他說，10日大陸冷氣團開始南下帶來乾冷空氣，預估西半部天氣晴到多雲，北部、東半部白天雲量多。同時，氣溫也將隨之下滑，10日晚間到12日清晨，各地氣溫寒冷，北部市區低溫可能達到12到13度，郊區可達10度或以下，民眾要留意下週三氣溫驟降的狀況。

環保部空氣品質監測網指出， 8日白天至9日東北季風減弱及華南雲雨區東移，西半部易累積污染物；10日至11日東北季風再增強，迎風面擴散條件轉佳，下風處污染物仍易累積，在10日東北季風影響期間，東北風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣。

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