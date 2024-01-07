營養師傳授挑選益生菌4要點 高危險族群先諮詢

常聽到腸胃不適，建議要吃益生菌，但市面上益生菌百百款，營養師傳授挑選4要點，掌握檢查成分、菌株多樣性、含益生質及穩定性，若為早產兒等高危險族群，服用前建議先諮詢專家。

現代人生活壓力大，時常加班熬夜、飲食時間不正常等，容易導致腸道菌叢失衡，引起脹氣、便秘、拉肚子等腸胃道問題，益生菌逐漸成為人手必備的腸道營養補充品之一。聯安預防醫學機構聯青診所營養師羅季怡日前透過專欄分享，不是所有益生菌產品都有相同功效。

挑選合適益生菌產品，是維護腸道健康關鍵，羅季怡提供4要點教民眾挑對益生菌。第1點是「檢查成分，選對合適的菌株」，不同益生菌種有不同益處，甚至同種益生菌種，菌株名不同也有不同保健功效，建議選擇成分標示明確，且有「菌株編號公開透明」的產品。

羅季怡提醒，基本上建議益生菌產品至少持續服用1個月，觀察身體不適症狀是否有改善，若未如期改善，建議停止服用並諮詢專業醫療人員；另外，挑選產品時，也須注意是否有附上國內外第3方驗證機構的檢驗報告，如塑化劑、微生物、重金屬等檢驗。

第2點則是「菌株多樣性與數量」，羅季怡表示，產品含有多種益生菌的菌株，可提供多樣性益生菌，給予全面性腸道保健支持；同時也要檢查標示益生菌劑量，含有足夠益生菌數，才可確保有效性，但益生菌劑量並非越多越好，通常腸道保健建議劑量是100億至200億菌數，多食無益。

第3點為「含益生質的複方」，益生質（Prebiotic）複方成分能促進腸道內益菌的生長與活性、協同維持腸道菌叢的平衡，抑制害菌增生；羅季怡提到，民眾應盡量避免含有大量人工添加劑、高糖份與人工色素產品，以免危害腸道內益菌、增長壞菌。

第4點是「注意產品穩定性與保存方式」，挑選有包埋技術產品，可增加益生菌對胃酸、膽鹽耐受性，提升抵達腸道益生菌數量。羅季怡提醒，益生菌活性受溫濕度影響，確保產品保存方式很重要，未開封狀態須放置陰涼乾燥通風處，開封後建議冷藏保存，封口封緊降低與空氣接觸。

儘管益生菌對健康有益，過度使用仍是會容易導致腸道菌叢失衡、藥物相互作用導致影響藥物效果等，被羅季怡特別點名的高危險族群，如早產兒、免疫功能低下者、患有嚴重疾病者與有腸道問題等族群，使用益生菌產品前，建議先諮詢專業醫師與營養師。