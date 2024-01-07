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周三冷氣團襲台！周四至周五晨最冷 投票日回暖

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周三大陸冷氣團開始影響台灣，周四至周五清晨是本周最冷的時間點，局部地區有10度或以下的低溫機率。本報資料照片
周三大陸冷氣團開始影響台灣，周四至周五清晨是本周最冷的時間點，局部地區有10度或以下的低溫機率。本報資料照片

本周兩波冷空氣，中央氣象署預報員陳姵安表示，今天東北季風影響，北東今偏涼；周三大陸冷氣團開始影響台灣，周四至周五清晨是本周最冷的時間點，局部地區有10度或以下的低溫機率。周六投票日水氣相對少，天氣回暖，各地高溫均有20至22度，清晨低溫14至16度。

中央氣象署今天上午發布低溫特報，預估明天清晨至上午前，東北季風及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，其中新竹縣、苗栗縣、南投縣有10度以下氣溫發生機率。

陳姵安表示，東北季風影響，今明兩天北部、東半部偏涼，桃園以北、東半部雲量偏多、降雨集中，尤其東北部有較大雨勢發生可能；南部地區因中層水氣雲霧移入，山區較有零星降雨，中南部留意局部霧影響能見度。此外，明晨近山區、空曠地區留意10度以下低溫。

她說，周二雖無冷空氣影響，但受華南雲雨區影響，是全台降雨機率最高時間點，中部以北、東半部地區降雨範圍大，南部降雨集中山區，平地亦有機率，留意攜帶雨具備用。

周三大陸冷氣團影響，陳姵安表示，降雨型態恢復，迎風面北部、東半部有雨。周四冷空氣減弱，天氣轉乾；不過，周四至周五，清晨留意局部低溫狀況發生。

未來一周溫度方面，陳姵安表示，今天北東高溫18度，中南部、花東高溫不受太大影響。明天白天北部高溫回升，東北季風減弱，但受華南雲雨區影響，各地高溫均有下降。

陳姵安說，未來一周溫度真正降幅落在周三，大陸冷氣團開始影響台灣，周四至周五清晨相對低溫，尤其周五清晨是輻射冷卻效應最明顯的時間點，預估北東低溫12至13度，空曠及近山區10左右低溫。

陳姵安表示，周四冷空氣影響台灣，各地高溫不超過20度。周四之後天氣回暖，持續至周六或周日。冷空氣影響期間，沿海風浪大，留意安全。

另外，受到境外空氣汙染移入影響，陳姵安指出，影響範圍落在馬祖以南延伸至台灣海峽一帶，今天馬金空汙相對嚴重；本島地區，因東北風影響，夾帶些微空汙，中南部位在背風側，因風速較弱，易堆積空汙，因此中南部空氣品質也相對差。

她說，預估明天風力開始轉弱，境外汙染較不會帶入到台灣；不過，若中南部仍是弱風，仍有汙染物堆積現象。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 冷氣團

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