影／聰明鸚鵡迷路竟飛到派出所前 三重警協助返家
新北市三重區有1隻寵物金太陽鸚鵡，日前從住家飛走4個小時之後，竟然飛到永福派出所前方吱吱叫，恰巧飼主剛剛才報完案，員警連忙通知主人回來確認，最後拿出牠愛吃的橘子引誘，終於讓鸚鵡回到主人身邊。
養鸚鵡的民眾多少都有被飛走的經驗，很多人會到愛鳥救援協會的臉書社團貼文，請求鳥友協尋，三重區1名劉小姐上周日下午2時許，則向三重警分局永福派出所報案，因為她的金太陽鸚鵡當天上午11時許，在住家陽台受到驚嚇，從10樓往外飛出，失去蹤影。
結果當天下午3時許，警員張芳瑀突然聽見門外疑似有鸚鵡叫聲，查看果然發現派出所隔壁的永福市民活動中心，有1隻金黃色羽毛鸚鵡在屋頂太陽能板徘徊，趕緊通知劉小姐趕過來指認，確定就是她的寵物「八福」。
由於派出所與活動中心都是2層樓建物，警員張芳瑀聽主人說「八福」最愛的水果是橘子，連忙帶著橘子衝到派出所頂樓陽台，隔空揮舞手上的橘子引誘牠，劉小姐則站在1樓不斷呼喊「八福」。
但是小鳥可不像貓狗那麼容易叫牠過來，2個女生1個在樓上、1個在樓下叫了1個多小時，「八福」最後選擇橘子而非主人，振翅飛到派出所頂樓，警員張芳瑀一個箭步衝上前徒手握住鸚鵡，帶下樓交還給飼主。
要知道鸚鵡可是會咬人的，而且金太陽屬於中型鸚鵡，鳥喙又尖又很有力道，若被發狠咬下必見血，警員張芳瑀真的很勇敢，終於讓陪伴主人2年多的「八福」平安回家。事後劉小姐親手寫了卡片，到派出所致謝。
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