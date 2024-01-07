小寒來襲！台電曝使用取暖物品「2要點」：避免低溫燙傷

周六是24節氣的「小寒」，過去總被視作最冷的節氣。台電昨（6）日便提醒民眾，在使用暖暖包、電暖器及電熱毯等取暖用品時，要把握「2大要點」，注意使用的時間和安全，以正確方式對抗冷空氣。

台電昨日在Facebook粉專「台電電力粉絲團」發文表示，小寒的寒冷程度，常被認為是24節氣中最冷的，因此在對抗寒流時，常常需要靠暖暖包、電暖器、電熱毯等取暖神器，來讓身體變暖和。不過台電提醒，在使用這些取暖神器時，有「2重點」十分重要。

1. 注意使用時間

身體長時間接觸高於皮膚溫度的物體，有可能會「低溫燙傷」，因此使用電暖器或電熱毯時要定時，電熱毯建議睡前預熱半小時，就關閉電源、拔除插頭，「不要長時間使用，不僅可以避免燙傷，也更省電更安全」。

2. 保持安全距離

使用電暖器時，要避免太靠近，尤其要特別留意家中的嬰幼兒、老年人、寵物。此外，電暖器也要記得和易燃物，如寢具、衣物、窗簾、沙發等物品，保持1公尺以上的安全距離，避免發生意外。