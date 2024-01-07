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總統大選疏運售17.5萬張車票 台鐵研議尖峰時段再增開
總統大選及立委選舉13日周六就是投票日，台鐵公司今天指出，12日至15日選舉疏運期間，共售出17萬5千張車票，全線對號列車平均售票率約4成3，部分尖峰時段列車尚有座位，持續觀察旅客訂位情形，研議於尖峰時段再增開列車。
台鐵公司表示，選舉疏運期間，全線平均運能較平日增加5.2％，包括西線增加2.4%、東線增加12.6%、南迴線增加4.7%，總座位數較平日增加超過4萬個。與2020年總統與立委選舉疏運比較，總座位數增加8.89%，總座位公里增加9.76%。
台鐵公司說，除大幅提升運能，另備有列車編組，可視需要臨時增開班車，臨時加開作業交由新成立的北、中、南、東4個分區營運處負責，在疏運期間隨時注意旅客人潮、運能需求及運務、機務間協調整合。
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