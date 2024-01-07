周三冷氣團南下挾乾冷空氣 這3天防極端低溫恐跌破10度

今天受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，迎風面的大台北、東半部地區雲量偏多，也有些局部短暫雨機會，氣溫感受偏涼冷。

今天西半部地區相對天氣比較穩定，但受中層雲系通過影響，局部地區雲量也偏多但沒有明顯降雨。中部地區昨晚開始雲量就比較少，有明顯的輻射冷卻作用幫助夜間降溫，今天清晨全台平地最低溫在苗栗三灣鄉9.4度，白天回溫會相當明顯，中南部地區日夜溫差比較大。

在天氣以外要特別提醒，這波東北季風有挾帶境外汙染移入，歐宗學表示，西半部地區都有機會達到敏感族群不健康等級，尤其雲嘉南到南部地區位在下風處，局部可能達所有族群不健康等級，預估影響到明天就會緩和一些，外出時也別忘了留意空品狀況。

明天東北季風就會減弱，歐宗學說，轉為偏東風環境以後，東北角、東半部地區仍有局部短暫雨機會，西半部地區多雲到晴天氣，雲量有機會比今天少一點，但下半天開始到晚上隨著華南雲雨區逐漸東移，中北部的雲量陸續增多，預估周二上午開始就會轉為多雲或陰並有短暫陣雨的天氣，東部地區、南部山區也有局部短暫陣雨機會。

歐宗學說，周三華南雲雨區逐漸離開台灣附近、水氣減少，大陸冷氣團開始南下帶來乾冷空氣，預估西半部天氣晴到多雲，北部、東半部白天雲量仍多並有局部短暫雨機會，入夜以後到周四也會陸續轉為多雲到晴天氣。預估後續這種偏乾穩定的天氣可望延續到周末左右。

歐宗學表示，要注意的是，雖然冷氣團帶來穩定天氣，氣溫也將隨之下滑，周三晚起到周五清晨的早晚期間各地氣溫寒冷，北部市區低溫可能達到12-13度，郊區可達10度或以下，中部郊區、南部內陸近山區、花東縱谷地區也可能有局部極端低溫出現，要留意周三入夜以後的氣溫驟降。