境外空汙＋東北季風 彭啟明：南部今天空氣品質不佳

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天南部的空氣品質不佳，敏感族群要多注意。主要是境外空氣汙染移入，加上東北季風下，南部的大氣穩定擴散條件不佳。

環境部表示，今天至明天清晨東北季風影響，東北風挾帶境外汙染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部仍易累積汙染物；明天白天至周二東北季風減弱及華南雲雨區東移，西半部易累積汙染物。