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境外空汙＋東北季風 彭啟明：南部今天空氣品質不佳
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天南部的空氣品質不佳，敏感族群要多注意。主要是境外空氣汙染移入，加上東北季風下，南部的大氣穩定擴散條件不佳。
環境部表示，今天至明天清晨東北季風影響，東北風挾帶境外汙染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部仍易累積汙染物；明天白天至周二東北季風減弱及華南雲雨區東移，西半部易累積汙染物。
周三至周四東北季風再增強，迎風面擴散條件轉佳，環境部表示，下風處汙染物仍易累積，周三東北季風影響期間，東北風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，隨時留意最新空氣品質資訊。環境部提醒敏感族群注意防範，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。
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