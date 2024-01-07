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今轉涼探11度低溫 吳德榮：周三冷氣團 投票日晝暖夜涼

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今轉涼探11度低溫 吳德榮：周三冷氣團 投票日晝暖夜涼

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天冷空氣偏弱，北台白天氣溫略降、天氣轉涼。本報資料照片
今天冷空氣偏弱，北台白天氣溫略降、天氣轉涼。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天東北季風南下，迎風面雲量漸增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，桃園以南影響小。

氣溫部分，今天冷空氣偏弱，北台白天氣溫略降、天氣轉涼。北部14至20度，中部11至25度，南部14至27度，東部15至25度。

吳德榮說，明天、周二東北季風漸減弱，氣溫小幅回升，北台灣仍偏涼，中南部白天舒適微熟、早晚涼。但中層雲逐漸移入，北部、東半部及中部山區短暫雨的機率，逐日提高；3000公尺以上高山有飄雪機率。

吳德榮表示，周三乾大陸冷氣團推動水氣南移，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫遽降；下午起漸轉晴、北台灣轉冷。

他說，周四至周六投票日各地為晴朗穩定的天氣；周四白天北偏涼微冷、南舒適，周五及投票日氣溫升，白天北舒適、南微熱，3天的早晚皆明顯偏冷。周四早晚及周五晨因冷空氣及輻射冷卻效應，局部平地將有10度以下的低溫，屆時應注意氣象署的特報，至於台北觀測站是否降至12度以下的強烈大陸冷氣團強度，由於模式調整中，需再觀察。

氣溫 冷氣團 吳德榮

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