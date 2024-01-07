預立醫療簽署率不到1% 政府支持不足

病主法是亞洲第一部保障病人自主權利的專法，昨邁入五周年，全台約有六點八萬人簽署預立醫療決定，但總簽署量占台灣成年人口的不到百分之一。病人自主研究中心點出兩大問題，除了諮商費用高，醫院人力不足諮商門診難開立，而政府支持力道薄弱，衛福部回應，影響簽署率是「民眾識能不足」，門診增加恐面臨有診沒人看的窘境。

病主中心行銷企畫組長邱宇晨指出，僅剩三六○天，台灣將邁入超高齡社會，善終課題迫在眉睫，台灣設有病主法，簽署率卻不到成年人口的百分之一，疫情期間簽署人數下降，去年疫情解封後，單年度簽署量達二點四萬多人，與前年相比增加約一點二萬人，但整體仍有極大的努力空間。

依病主法規定，預立醫療決定之前，得完整接受過預立醫療照顧諮商，邱宇晨說，誰可以諮商，病主法中有明確規定，需由一名醫師、一名護理師與一名心理師或社工師共三人進行，其中醫師多由腫瘤科、安寧緩和科等專科醫師兼任，經專業訓練，即可開設預立醫療諮商門診。

預立醫療照顧諮商最基本都是一小時起跳，邱宇晨說，預立醫療諮商時間長，門診一天可能只有一組客人，人流少連帶影響收入，若政府支持力道不足，恐大幅降低醫師投入意願，僅剩有熱情的少數醫師，主動找護理師或社工開設門診，但預立醫療不能一直靠「有熱情的醫師撐下去」。

邱宇晨說，衛福部雖設有獎勵計畫增加開設門診的誘因，但醫院須撰寫報告才能申請，且獎勵的門診數設有限額。對人力已經緊繃的團隊而言，根本無暇再處理繁複的申請流程，政府應強化對於醫院的支持，放寬申請條件，採簡便方式申請，並訂出門診達標量給予達標獎勵。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，簽署率低不是預立醫療諮商門診量不足，而是民眾識能不夠，增加獎勵機制、開設更多門診，必須投入大量成本，卻未必有民眾上門，不如在既有流程中，讓病人更容易接觸到預立醫療諮商服務，並加強宣導力度，才是提升簽署率的正途。