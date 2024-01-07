失智失蹤／親屬也需關懷…等待陷煎熬 家人易自責

六十六歲周麗雲女士獨力照顧失智近十二年、年逾七十的先生。她表示，先生失蹤次數已不可勝數，有時出門一回頭就不見人影，在大街上搜尋多時才能將人找回，為此她已將丈夫手機鈴聲設定為求救訊息，找人時若撥打手機，旁人就能聽到鈴聲唸出自己的電話號碼，並提供協助。

周麗雲說，丈夫罹病五、六年，輕度失智時就曾走失，有時先生看到人群進入店家，或聽見路旁餐廳呼喚客人「進來坐」，便跟人走、一去不回。

最嚴重的一次，周麗雲與先生在板橋一處球場打球，先生忽然走失，且身上悠遊卡、現金都沒帶。沿路找了數小時都找不到人，每一次都令她心驚膽顫，也害怕先生從此消失。

諮商心理師公會全聯會理事羅惠群表示，失智家人走失時，主要照顧者心中出現焦慮、自責的情況相當常見，即使已經報警，在家中仍會坐立難安，不妨擬定尋人策略，有計畫地在周邊區域尋找，較能緩解罪惡感，同時避免愈找愈慌的情況。回到家中，建議家人可傾聽主要照顧者抒發自責、愧疚感受及照顧挫折。

羅惠群表示，通常走失情況初次出現時，照顧者情緒反應最大，為長者戴了手鍊、做定位，仍然走失，會有種「功虧一簣」的感受，且是主要照顧者較易受到影響，建議其他親屬可從旁提醒，患者走失是受病情影響，讓其釋放罪惡感。