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失智失蹤增加 民間籲整合協尋

聯合報／ 記者李青縈陳雨鑫廖炳棋／台北報導
失智失蹤案件數持續攀升，台灣失智症協會呼籲政府應設置全國性失智者協尋系統，讓警民合作，加速尋獲時間。圖為示意，非當事人。記者曾原信／攝影
失智失蹤案件數持續攀升，台灣失智症協會呼籲政府應設置全國性失智者協尋系統，讓警民合作，加速尋獲時間。圖為示意，非當事人。記者曾原信／攝影

失智人口增加，失智失蹤發生率也逐年攀升，去年一到十月與前年同期相比，失智失蹤件數增加百分之六，警方近年尋回率接近百分之百，但民間協尋單位指出，多數尋回時都已死亡。台灣失智症協會倡議，政府應跨部會設「全國性失智者協尋系統」，一旦通報失智失蹤，警政與社政網絡全部啟動，警民協力找人「讓失智者能活著回家」。

全台約有卅二萬名失智症人口，占總人口的百分之一點四。根據警政署統計，自二○一九年到去年五月，失智走失人數達六二二人。若以年齡區分，失智走失多數都是六十五歲以上長者。

新北急難救援大隊隊員許祖寧說，去年十一月底，七十九歲失智婦人陪同先生赴台大醫院就醫，先生請她待在大廳座位，他去拿藥，轉眼婦人就不見，雖然趕緊報警，但婦人體力極佳，一路往西門町方向走，還穿越八線道馬路，險些被小貨車撞傷，後續往河岸走去，剛好是攝影機死角，五天後，在華江橋下游處尋獲遺體。

許祖寧說，該起失智失蹤協尋是去年被家屬委託的第五十三起，由於家屬第一時間通常會慌張，不知道該怎麼處理，通報速度一慢，連帶搜尋也變慢，去年「活著」尋獲不到二成。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，目前警方啟動協尋前，家屬得先完成繁瑣的報案程序，而調閱監視器也需花費時間，家屬若想加快協尋速度，得自行逐一通報相關團體，或在臉書上貼文找人，整體過程耗時耗力。

徐文俊說，未來可預期失智失蹤件數會增加，政府應協助整合系統，當家屬一通報失智失蹤，失智者的資訊，可快速通報到各單位與民間，警民通力合作，加速尋回。目前南韓運用類似國家級警報的方式，將失智者失蹤資訊，傳送至該區域民眾手機，若有人看到可馬上回報。

立院厚生會失智症倡議推動委員會召集人吳玉琴說，建置「全國性失智者協尋系統」需橫跨衛福部、內政部、數發部等，實際推行還需要努力。警政署回應，目前尋獲率接近百分之百，若將失智者資訊發布至社政系統，恐涉個資問題，需跨部會研議。衛福部回應，將進一步了解。

失智症 失蹤

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