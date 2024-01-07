失智失蹤／欠缺預防識能…第一反應自己找 延誤時機

近五年失智失蹤案件數達六千多件，多數家屬面對失智家人走失時，常措手不及，未想到要報案，而是先靠自己找人。政府近年積極倡議「預防」重要性，但以老人福利聯盟推動的定位手鍊，有在使用的只有一點五萬條，若以失智人口約卅二萬人計算，能落實預防失智失蹤的家庭，恐不到百分之五。

「若能做好前端預防，能大幅降低後續協尋的問題。」老盟秘書長張淑卿表示，老盟從廿六年前起，推出衛星定位手鍊「愛的手鍊」，供失智者配戴，截至目前為止發放四萬多條手鍊，當失智者走失，路人等可依手鍊致電協尋中心，依手鍊編碼得知配戴者身分，並聯繫家人。

自二○○一年統計到去年八月，老盟總計接獲二六一八次走失通報，其中一六五三人尋獲。張淑卿說，有失蹤時配戴手鍊者，尋獲率幾乎達百分之百，失蹤時未配戴者，尋獲率為四成。

張淑卿說，有些長者不喜歡配戴物品，導致未能發揮定位效果，除了愛的手鍊，應多管齊下，申請警政署的指紋捺印，縫製QR CODE布標在身上等。

曾受理失智走失案件的派出所所長表示，有些家屬報案太遲，早上失蹤到晚上才報案，家屬第一時間常靠自己先找人，延宕協尋的時間。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，每年有七、八百通電話在詢問走失如何處理、如何預防，顯示國人有意學習，盼政府能透過各種方式能加強民眾識能。