病主法預立醫療諮商 4類人將免費

病人自主權立法昨上路滿五周年，預立醫療決定目前簽署率低，在預立醫療決定前，需自費約三千元的預立醫療照護諮商，成簽署的一大門檻，健保署昨釋出利多，針對末期患者、輕度失智、公告難治癒疾病、居家整合照護計畫服務對象等四類對象，預立醫療諮商費用將納健保給付，最快今年中上路，約廿萬人受惠。

醫界、民團喊了超過四年的「預立醫療諮商免費」，在選前黃金周，健保署針對四類對象，喊出將納入健保給付，預算目前尚未完成編列。

健保署署長石崇良表示，為提供民眾最佳臨終照護模式，也避免稀釋健保點值，優先納入四類對象，可免費預立醫療諮商，但給付方式為「終身一次」，不符合四類對象者，仍須自費，健保難以一次納入全民。

四類對象分別為，第一類是符合病主法定義「末期病人條件」者，如癌症末期且不可避免死亡的病人，此族群現在已給付安寧緩和醫療條例家庭諮商費。

第二類為輕度失智者，由於重度失智無法表達意願，因此給付臨床失智評估量表（ＣＤＲ）分數在零點五到一分內的患者，於住院時，可免費預立醫療諮商。

第三類是依病主法第十四條公告病類患者，目前公告十二種疾病，皆是罕見疾病；第四類是居家整合照護計畫服務對象，如長期臥床、使用呼吸器等對象。據健保署估計，四類對象約有廿萬人，其中以居家整合醫療照護計畫人數最多，占八點一萬人。

石崇良表示，目前預立醫療照護諮商費用約落在三千元上下，過去許多人有意簽署預立醫療，礙於簽署前得諮商，而諮商又要自費而不願進行，此次才會在健保總額中，匡列一部分預算，將預立醫療照護諮商納入健保給付，經共擬會討論，預告二個月等流程，最快今年中旬上路。

至於未來自費價格是否有機會調降，石崇良表示，期待藉由不同媒介推廣「病主法」精神，民眾對該法案內容、簽署後能獲得的權利，就能節省預立醫療諮商時間，醫師所花時間成本降低，諮商費用就有機會調降。