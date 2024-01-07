外國人交通事故增 學者批：道安措施只是碰運氣

交通部過去一年致力降低交通死傷盼甩惡名，不料，非但本國人事故無法有效降低，連外國人交通事故件數都更加惡化。學者直言，交通部道安措施治標不治本，導致每個月死傷件數高高低低，無法有效下降，除了短期加強宣導，呼籲應進一步分析事故族群，擬定改善策略。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄指出，外籍人士的樣態可分為短期觀光客或久居台灣的外國人，若是短期觀光客的事故，就要檢視國內法規是否跟其他國家有落差，適時做出提醒。

張勝雄強調，事故件數沒有明顯減少，就代表過去的執法及管理沒有起到作用，交通部應進一步分析事故族群擬定策略，像是外籍移工常使用的微型電動二輪車管理、觀光客常出沒的熱門景區道路規畫，或外籍生常活動的學區等。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰表示，政府對於觀光客的宣導往往「報喜不報憂」，但宣導不該著重在台灣有多好，也應提醒台灣特有的交通特性。

李克聰指出，交通部過去的道安措施都只是治標碰運氣，運氣好死傷數據就降，運氣差就又回升，導致每個月數字高高低低，無法穩定下降。若要回到治本方法，首要就是做到交通減量，無論是針對本國人還是外國人，台灣車輛數太多、車種太複雜，很難打造安全的交通環境，建議中央訂定ＫＰＩ，透過公共運輸或是月票等方式，要求逐年降低交通量或車輛數。