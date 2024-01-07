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在台外國人交通死傷創歷年同期新高 機車居冠

聯合報／ 記者周湘芸葉冠妤／台北報導
根據交通部統計，近年來因交通事故死傷的外籍人士逐年攀升，從運具別來看，以機車居冠。 圖／本報資料照片
根據交通部統計，近年來因交通事故死傷的外籍人士逐年攀升，從運具別來看，以機車居冠。 圖／本報資料照片

台灣交通惡名屢登國際版面，儘管交通部去年祭出多項改善措施，但我國道安成績不僅無法達標，外籍人士在台交通死傷人數也節節攀升，去年截至十月，死傷人數高達九千多人，創歷年同期新高，其中有卅四名在台外國人死於交通事故，比去年同期增加四人，也讓迎接國際觀光客招牌蒙陰影。

對此，交通部路政及道安司表示，確實有看到這個（外國人事故件數增加）現象，但目前仍在做進一步分析才能擬定防治作為，像細分這些對象多數是移工、觀光客還是長期在台外國人，之後會依不同對象擬定不同策略，像前陣子有針對移工常使用的微型電動二輪車納管，並進行多語言宣導。

根據交通部道安委員會統計，近年來因交通事故死傷的外籍人士逐年攀升，一路從一○七年的一四一七人，上升至一一一年的一萬二三二人，去年截至十月止，則有九七○九人。若以運具別來看，則以機車二六九件居冠，其次是微型電動二輪車一四九件，至於行人則有廿八件。

事故國籍 讓移工受關注

進一步分析發生交通事故外國人所屬國籍，前五名依序為越南、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞，其中大多為移工所屬來源國，也讓移工的交通管理問題受到關注。

民團：設計沒跟上國際

台灣交通安全協會副理事長林志學指出，台灣移工及新住民比例愈來愈高，對於他們常使用的運具、交通法令及台灣獨有的交通特性都應更加強宣導。此外，台灣有簽訂日內瓦、維也納道路交通公約，但道路設計長久以來都沒跟國際法規調和，甚至是背道而馳，像是左轉附加車道不足、獨立庇護島少、人行道不足等，導致外國人來台無法習慣，造成危險。

針對一般觀光客，創新旅行社董事長李奇嶽也分享，遊覽車在風景區、夜市臨時停靠位置不足，旅客下車過馬路都要仰賴導遊「肉身擋車」，更曾有外國旅客被紅燈右轉機車撞傷，事後仍無法理解為何走在斑馬線會被撞。相較於旅行團，自由行旅客面臨更大風險，若無法有效改善交通環境，恐連帶影響觀光競爭力。

一名來台居住半年的外籍人士Sami指出，最無法適應「人行道不專屬行人」跟「沒有專門的自行車道」。台灣有很密集的公共自行車租借站，卻很少在一般道路看到連貫的自行車道，甚至連步行去搭車都覺得危險，除了要躲避車道車輛，也要留意從停車格突然開出的車輛。

國際勞協：先找原因

台灣國際勞工協會成員吳靜如說，不反對對移工多做交通安全宣導，但應先深入探究在台外籍人士死傷事故的原因、地點，他們可能是肇事者，也可能是被撞方，也可能是位在大眾運輸不便利的區域，才以機車為主要通勤工具，不應該膝反射就認為移工應該被教育，直接歸責於移工。

外國人在台 交通死傷攀升 製表／周湘芸
外國人在台 交通死傷攀升 製表／周湘芸

移工 馬來西亞

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