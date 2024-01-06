病主法5週年 簽署預立醫療僅占台灣成人不到1%

病主法施行今天滿5週年，逾6萬人簽署預立醫療決定（AD），但只占成人不到1%。民團呼籲，台灣剩不到1年就要邁入超高齡社會，若能放寬醫院團隊執行諮商門診獎勵條件，更有動力。

「病人自主權利法」在2019年1月6日上路，今天滿5週年。這是亞洲第一部保障病人自主權利專法，當初立法的核心精神，是希望當病人走到生命末了，除了保障善終權利，也尊重醫療自主。

根據衛生福利部統計，截至2023年底，累積簽署預立醫療決定（AD）人數達6萬8000人。

隨台灣將在2025年邁入超高齡社會，長期致力推廣病主法的民間團體病人自主研究中心今天透過新聞稿疾呼，以台灣約有1960萬名成年者來說，只有不到1%的人簽署，仍有非常大的努力空間。

病主中心行銷企劃組組長邱宇晨說明，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）因疫情解封，民眾湧入預立醫療照護諮商門診（ACP），門診量能不足的問題浮上檯面。

ACP團隊是由1名醫師、1名護理師以及1名心理師或社工組成。邱宇晨認為，即使多數醫院加開門診，但若遇到特殊情況要反覆確認，所需諮商時間更長，且政府雖有提供獎勵計畫，但對於人力資源較不充足的團隊來說，行政作業是很大的負擔，若能將獎勵條件放寬，例如每週至少幾次門診就給予獎勵，團隊會更有動力，兼顧質量。

此外，中心接獲不少民眾反映，做完ACP對病主法概念理解仍有限，甚至無法區分病主法與安寧緩和條例的差別，恐讓民眾面臨最後一哩路時仍不知所措。

除了觀念普及度，現行規定簽署AD前，必須先進行預立醫療照護諮商（ACP），目前各醫院ACP門診每人自費新台幣2000元至3500元不等，對受薪階級來說是不小的金額，弱勢族群更是難以負擔，也成推動障礙。

健保署長石崇良下午接受媒體電訪表示，最快今年第2季，ACP納入健保給付，適用對象共4大類，包括末期病人、輕度失智、衛福部依病主法公告疾病、居家醫療照護整合計畫服務對象，共約20萬人符合條件。