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好天氣掰！今晚東北季風增強2地轉濕涼 明北部一口氣降6度

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好天氣掰！今晚東北季風增強2地轉濕涼 明北部一口氣降6度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署表示，周六晚間起東北季風增強，北部及東半部地區轉涼，北部及東半部地區開始出現雨勢，周日北部、東北部高溫將降5、6度，一路影響到下周一清晨。聯合報系資料照
中央氣象署表示，周六晚間起東北季風增強，北部及東半部地區轉涼，北部及東半部地區開始出現雨勢，周日北部、東北部高溫將降5、6度，一路影響到下周一清晨。聯合報系資料照

中央氣象署表示，今晚起東北季風增強，北部及東半部地區轉涼，北部及東半部地區開始出現雨勢，明天北部、東北部高溫將降5、6度，一路影響到下周一清晨；下周三另一波大陸冷氣團南下，各地都將轉冷，尤其北部地區在周四將下探12度。

氣象署預報員林定宜表示，今晚起東北季風增強，北部及東半部地區轉涼，基隆北海岸、東北部開始出現局部短暫雨，大台北及花東地區也有零星短暫雨。明天東北季風持續影響，北部、東北部偏涼，高溫約降5、6度，僅剩17、18度，低溫約15、16度，其它地區早晚亦涼，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。

林定宜指出，這波東北季風將影響到下周一清晨，白天起氣溫就會回升，但桃園以北及東半部整天還是有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下周二華南雲雨區東移，水氣增加，北部有短暫雨， 中部、東半部及南部山區也有局部短暫雨，只有南部平地不會下雨，各地雲量偏多，3000至3500公尺以上高山有降雪機會。

他表示，下周三一波大陸冷氣團南下，北部及東北部轉冷，北部、東半部也有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周四冷氣團持續影響，北部及東北部偏冷，其他地區早晚也偏冷，北部低溫將降到12度、中部13度、南部15度、東北16度，但各地轉乾，僅有東半部零星短暫雨。

他也說，下週五這波冷氣團就會減弱，但清晨輻射冷卻各地仍較冷，白天氣溫回升，只有東半部有零星短暫雨。下周六總統及立委大選投票日，整天吹東風及東南風，東半部有局部短暫雨，北部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲，溫度不會太冷，但中層水氣是否帶來更多雨勢還要再觀察。

另外，林定宜也說，明天清晨中南部地區有局部霧或低雲，且東北季風增強，桃園至台南沿海空曠 地及恆春半島、各離島都有8至9級強陣風，基隆北海岸也有較強陣風，提醒民眾留意。

中央氣象署提供未來降雨趨勢圖。圖／氣象署提供
中央氣象署提供未來降雨趨勢圖。圖／氣象署提供
中央氣象署提供未來一周溫度趨勢。圖／氣象署提供
中央氣象署提供未來一周溫度趨勢。圖／氣象署提供

冷氣團 東北季風 桃園

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