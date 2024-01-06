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「花生之亂」你跟風了嗎？ 全家超商：曬照有機會拿PS5

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
全家超商察覺到「花生之亂」現象，官方臉書粉專今天宣布，「感謝網友熱情支持，花生君熱銷回饋」，網友曬照有機會拿PS5。圖／取自「全家FamilyMart」臉書粉專
全家超商察覺到「花生之亂」現象，官方臉書粉專今天宣布，「感謝網友熱情支持，花生君熱銷回饋」，網友曬照有機會拿PS5。圖／取自「全家FamilyMart」臉書粉專

全家超商獨賣的動畫「SPY×FAMILY間諜家家酒」的瓶中娃娃，其中的「花生君」享有超高人氣，全家超商察覺到「花生之亂」現象，官方粉專今天宣布，「感謝網友熱情支持，花生君熱銷回饋」，網友曬照有機會拿PS5。

這起離奇的花生之亂，始自「小廢物俱樂部」臉書社團，有網友分享購買「間諜家家酒」瓶中娃娃的花生款，接著不少網友分享擺拍照、玩扮家家酒遊戲，甚至有人出國都帶著花生君，還為它「治裝」，吸引更多網友搶購，一度造成缺貨，店員也納悶「為什麼大家都在找花生？」

「全家FamilyMart」粉專表示，即日起至1月23日，在粉專該篇文章留言區，PO出在全家購買指定間諜家家酒商品的照片，標註朋友並留言「曬照拿PS5」，就有機會獲得PS5，名額1名，1月26日前公布得獎者。

間諜 娃娃

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