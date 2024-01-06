對選戰焦慮陷選舉症候群 專家建議適度放鬆休息

2024總統大選白熱化，不少民眾陷入焦慮、失眠成選舉症候群。專家提醒，該休息就要休息，適時放鬆、運動，避免跟家中其他政黨支持者討論，以免放大爭執，焦慮持續2週以上應就醫。

2024總統暨立委大選13日投開票，總統選戰藍、綠、白三腳督廝殺，決戰選前最後黃金週，各陣營全台動員，力拚衝出選票。

選戰火熱，不少民眾深陷其中，開始出現焦慮、失眠、血壓飆高等症狀，衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強今天指出，該休息的時候還是要休息，工作、助選、生活、休閒這些要分開，才有比較好的體力跟正常生活。

再來就是如果遇到壓力，要找到壓力來源，至於紓解壓力的方法，比方說呼吸放鬆法、肌肉放鬆、做其他事情轉移注意力等都可以。

最重要的是「定期」關心選情就好，減少過多不必要的資訊干擾。張自強舉自己為例，他就是每天晚上花1小時看相關資訊，而不是隨時隨地電視開著、手機推播，整天沉溺在選情中，選情訊息變化很快，若一直持續關注，心情壓力高高低低，就會影響到日常。

他建議每天抽出約20分鐘時間運動，就算只是散散步也好，至少離開手機、電視等環境，除了可以短暫放空，遠離選情資訊造成的焦慮外，運動會釋放帶來快樂感受的腦內啡，身心會比較健康。

「如果持續焦慮的情形持續2週以上，影響到生活，包括睡眠、人際關係、上班上學等，就要進一步尋求專業醫療協助。」他最後還是要提醒，選戰只是一時的，尤其是家中如果有其他政黨支持者，避免一起討論選情，只會放大焦慮、爭執。

另外就是LINE群組中，如果遇到有人不斷轉傳各種選舉相關訊息，張自強說，可以把提醒或通知關掉，用忽略的方式處理，但不建議直接退群，這個動作恐會影響彼此關係。