西半部空氣品質慘兮兮 這些縣市「紅害」

目前西半部空氣品質差。環境部提醒雲嘉南地區、大城地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），北部、中部地區、湖口、高雄（湖內）、左營地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

環境部說，今天環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，清晨至上午水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積；金門受中國東南沿岸汙染物影響，汙染物濃度較高。依上午10時監測結果，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、中部及高屏空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南空品區及金門為「紅色警示」等級。

依監測資料及氣象署氣象資料顯示，今天白天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，晚起東北季風再增強，中南部仍位於下風處，汙染物易累積；清晨及夜晚西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，北部及高屏空品區清晨至上午達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南空品區及金門為「紅色警示」等級。

明天東北季風影響，東北風挾帶境外汙染物影響臺灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部仍位於下風處，汙染物易累積；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；竹苗及宜蘭空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南空品區短時間可能達紅色警示等級。