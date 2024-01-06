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不滿開倒車！ 環團反對碳費增免徵額 環境部：持續蒐集意見

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部今天表示，將再邀各界研議，凝聚共識。本報資料照片
環境部今天表示，將再邀各界研議，凝聚共識。本報資料照片

環境部3日召開「碳費徵收子法推動進度交流座談會」，公布每一排放廠（場）每年都有2.5萬噸免徵碳費額度，引發環團質疑，昨更進一步發表聯合聲明反對碳費徵收對象有2.5萬公噸CO2e免徵額度，「很明顯是環境部再一次屈服工總壓力」，譴責環境部違背設置宗旨，儼然成了經濟部的環境署。環境部今天表示，將再邀各界研議，凝聚共識。

台灣水資源保育聯盟、台灣樹人會、台灣蠻野心足生態協會、台灣青年綠人協會、台灣無條件基本收入協會、看守台灣協會、桃園海岸生態保育協會、荒野保護協會、綠色和平基金會、彰化縣環境保護聯盟昨發表聯合聲明指出，氣候變遷因應法第28條第1項明白指出「依其排放量，向排放源之所有人徵收」，其中並沒有任何可減免的空間，環境部訂出碳費徵收對象2.5萬公噸CO2e免徵額度，無疑是違反母法。

聲明文也提及，碳費徵收子法針對收費對象明訂為全廠（場）直接排放及使用電力的間接排放產生溫室氣體年排放量合計值達2.5萬公噸CO2e者 ，以此計算，將約有150Mt CO2e的排放量被徵收碳費，占整體排放量約5成。但若每廠（場）真有2.5萬公噸CO2e的免費額度，其實是讓排放源有錯誤認知，誤以為有免費排放2.5萬公噸CO2e的權利，也使得被徵收的總排放量降到5成以下，無疑是大開倒車。

對此，環境部今天表示，環境部於去年底提出碳費收費辦法草案架構，展開社會溝通。3日下午邀集民間團體以座談會方式，就相關內容進行交流，後續也會密集與各界進行研議，以凝聚共識。環境部表示，召開座談會的目的就是聽取意見及交流，有關碳費計算起徵額等各項意見，會再邀集民間團體、產業界及相關部會進行研商，關鍵議題充分討論後，將有助於後續法制作業進行。

環境部 碳排放

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