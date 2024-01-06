春節連假高鐵加開453班列車、共1867班次 1月9日起開賣

2024年春節假期自2月7日至2月14日，台灣高鐵公司自2月6日至2月15日規畫為期10天的春節疏運，期間加開453班次列車（南下241班、北上212班），總計提供1867班次列車的旅運服務。旅客可自1月9日凌晨0時起，一次預購春節疏運期間所需的車票，並於搭車前提早完成取票。

2024春節疏運實施延後收班車次資訊。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵公司表示，2024年春節假期間總計提供1867班次列車的旅運服務，配合2月17日調整為補上班日，當日將增開3班次（1504、1510、1202）北上列車，以服務通勤旅客的需求，並於1月19日開放購票。

台灣高鐵2月17日增開通勤時段班次資訊。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵公司也說，春節疏運期間，特別規畫有12班延收車次列車（最晚至晚間0點30分抵達端點站），以加強服務旅客，各延收車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車到站時間，搭乘延收車次的旅客應留意到站時間，並預先安排到站後交通接駁。

另外，高鐵公司也說，持定期票或回數票旅客，於2月8日至2月14日國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，也將特別展延7天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自2月15日或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票30天效期為1月20日至2月18日，優惠效期可延長至2月25日。

高鐵公司表示，春節疏運期間，仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用。