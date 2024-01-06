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愛肝達人站／「褲子脫掉，上去！」「太慢了！」是在摩鐵或拿鐵？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

語音重現。

「褲子脫掉，上去！」

「太慢了！」

到底怎麼回事？

是風月場所？是摩鐵或拿鐵？

老友由國外回來，因尿尿不順就醫，又因巴金森氏症行動緩慢，就診時診間護士大聲呼喚著。

看完診，老友太太跟我投訴，好歹在美國也堂堂是個教授，怎麼回台就醫，診間護理人員那麼不斯文啊。老公自尊心受損，回家默默無語、心情低落。

年輕時出國進修，從此滯留美國，年輕時風流倜儻，想不到老時老病纏身。

廉頗老矣，尚能飯否？

一個職業當久了，同理心、同情心沒有了，對病人失去應有的禮貌及尊敬，這是在大醫院，尤其公家醫院司空見慣的事。

話說回來，男人老了，攝護腺肥大幾乎難以避免，活得愈老，攝護腺愈來愈大，不是肥大就是長了癌症，這是中老男人的最痛，就好比乳癌是女性心中的最痛一樣。

攝護腺肥大，輕則可吃藥控制，重則動手術挖掉，攝護腺在男人命根子附近，一旦大動干戈，好比太歲頭上動土一樣，情何以堪，尤其剛動完手術，下面插著尿管，朋友或女友來探視，提著尿袋，不管你是董事長或教授大官，自尊心不受傷者幾希？

如果是單純的攝護腺肥大還好，萬一是攝護腺癌，心裡的壓力更大了，尤其攝護腺指數（PSA）高，可能是單純的攝護腺肥大，也可能得了攝護腺癌，有時真的難以區分。也許醫師會排切片，陽性當然是中獎了，但陰性也不能排除沒有攝護腺癌，近幾年，利用核磁共振檢查看有無癌症，再利用它來做切片的定位就精準多了。

但手術完有小部分人會漏尿甚至性功能受影響，大大影響男人的自尊心，真是情何以堪啊。

總之，人都會老，小鳥都會變老鳥，與其老了望著攝護腺與尿袋高唱著：「我的青春小鳥一去不回來！」不如趕緊抓住青春旳尾巴，好好努力一番，同時好好照顧自己的身體，定期保養檢查，才不會到了門診就醫被傷了自尊心而黯然神傷，英雄氣短喔！

手術 攝護腺癌 美國

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