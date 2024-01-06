健康你我他／鍛鍊身體修正念 與疾苦和平相處

年過七十以後，身體器官迅速衰老，慢性病找上門，體力大不如前，深感舉步維艱。初始不能接受這自然法則，哀怨消極，身心俱疲。某次看診，醫師語重心長地說：「老化誰都不能倖免，只要按時服藥，多運動，攝取營養，最重要的是心情放輕鬆，病痛趨緩不惡化就是改善。」

謹記醫囑，於是「運動」成為我每天的首要課題。晨間打太極氣功是一天的揭幕式，一番行拳走架，舒筋展骨，通達任督二脈，神清氣爽。傍晚兩老相偕到郊區公園走路、散步，賞花草、看風景，季節更迭，美不勝收，心情為之悠然暢寄，紓壓忘憂。

然而，每當症狀不適來擾，頃刻間情緒低迷，猶似烏雲密布，精神振作不起，感覺人生是灰暗的，鎮日鬱鬱寡歡。明知應該轉移心境，跳脫泥淖，卻又不能自拔，幸有家人溫馨慰藉，紓解壓力，姊妹提點修養正念，定靜生慧，有了心靈寄託，則無憂無罣礙。但是，知易行難，往往毅力不足而徒勞，陷入挫敗的循環。

值此一年復始，萬象更新之際，我最大的祈願：鍛鍊身體、涵養正念，提升身心靈健康。秉持「要活就要動，活出健康人生」信念，好好運動，增強體力；更要寬心自在面對疾苦並和平相處，以感恩來內化思維，以樂觀來自我修持，期盼新的一年充滿喜悅。